Monday, 25 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطاقة النيابية تناقش معدل قانون الطاقة المتجددة

3/25/2024 3:09:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.
في المقابل تنظم لجنة التحديث السياسي والإداري لقاء مع منتسبي مؤسسة ابتناء للتدريب والاستشارات للحديث حول اهمية دومر الشباب والانخراط في الحياة السياسية والحزبية.













MENAFN25032024000208011052ID1108016699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث