الطاقة النيابية تناقش معدل قانون الطاقة المتجددة
التاريخ
3/25/2024 3:09:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.
في المقابل تنظم لجنة التحديث السياسي والإداري لقاء مع منتسبي مؤسسة ابتناء للتدريب والاستشارات للحديث حول اهمية دومر الشباب والانخراط في الحياة السياسية والحزبية.
MENAFN25032024000208011052ID1108016699
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.