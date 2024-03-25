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ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات

3/25/2024 3:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأميركية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.61% لتصل إلى 85.35 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 53 سنتا أو 0.53% لتصل إلى 81.16 دولار للبرميل.














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