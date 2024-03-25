ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأميركية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.61% لتصل إلى 85.35 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 53 سنتا أو 0.53% لتصل إلى 81.16 دولار للبرميل.
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