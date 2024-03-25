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السعودية تنتج 100 مليون كيلوجرام من الدواجن خلال شهر

3/25/2024 3:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت السعودية قفزة كبيرة في إنتاج الدواجن خلال فبراير من العام الجاري 2024، بتسجيل رقم قياسي بإنتاج (100) مليون كيلوجرام، بدعم وتمويل من صندوق التنمية الزراعية وتحقيق إجراءات الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن التي تتوافق مع المعايير الدولية.


وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن القطاع الخاص كان له دورٌ كبيرٌ في تحقيق هذا الإنجاز، بزيادة حجم الإنتاج، مضيفة أن شركات القطاع الخاص في السعودية كان لها الأثر الأكبر في تعزيز القطاع الزراعي، حيث تم اعتمادها كشركات مستحقة لعلامة الجودة "سعودي جاب"؛ لتغطية إجمالي الإنتاج المحلي في السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، إلى جانب رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
يُشار إلى أن قطاع الدواجن في السعودية شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية الزراعة التي أطلقتها الوزارة، التي أسهمت في تطوير قطاع الزراعة بشكل عام، وقطاع الدواجن بشكل خاص.

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