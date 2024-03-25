السعودية تنتج 100 مليون كيلوجرام من الدواجن خلال شهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت السعودية قفزة كبيرة في إنتاج الدواجن خلال فبراير من العام الجاري 2024، بتسجيل رقم قياسي بإنتاج (100) مليون كيلوجرام، بدعم وتمويل من صندوق التنمية الزراعية وتحقيق إجراءات الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن التي تتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن القطاع الخاص كان له دورٌ كبيرٌ في تحقيق هذا الإنجاز، بزيادة حجم الإنتاج، مضيفة أن شركات القطاع الخاص في السعودية كان لها الأثر الأكبر في تعزيز القطاع الزراعي، حيث تم اعتمادها كشركات مستحقة لعلامة الجودة "سعودي جاب"؛ لتغطية إجمالي الإنتاج المحلي في السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، إلى جانب رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
يُشار إلى أن قطاع الدواجن في السعودية شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية الزراعة التي أطلقتها الوزارة، التي أسهمت في تطوير قطاع الزراعة بشكل عام، وقطاع الدواجن بشكل خاص.
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