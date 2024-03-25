أسعار النفط تتصاعد مع التوترات العالمية وقضايا الإمدادات

(MENAFN
) خلال التداولات الأولية في آسيا اليوم الاثنين بتاريخ 25 مارس، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة المخاوف المتزايدة من نقص محتمل في الإمدادات العالمية، وزادت التوترات في الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب مع الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، عن المخاوف بشأن توفر النفط في جميع أنحاء العالم، وكان ارتفاع أسعار النفط هذا يدفعه أيضًا انخفاض عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية، مما يفرض ضغطًا صاعدًا على أسعار النفط.
كما أبرز هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس شركة "تجارة إن إس"، الفرع الخاص بشركة نيسان للأوراق المالية، كيف أثرت التوترات الجيوسياسية المتزايدة على أسواق النفط. أكد أن التصاعد في الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا، جنبًا إلى جنب مع تناقص الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، زاد من المخاوف بشأن توفر النفط العالمي، ولاحظ كيكوكاوا أيضًا أن انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية قد أسهم في زيادة المخاوف بشأن مستويات الإمدادات المستقبلية.
كذلك أظهرت بيانات من بيكر هيوز، شركة خدمات الطاقة، أن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة انخفض بواقع واحد إلى 509 في الأسبوع الماضي، ويشير هذا الانخفاض إلى احتمالية تقليل إنتاج النفط المستقبلي، مما يزيد من التحديات الحالية في مواجهة السوق.
وبحلول الساعة 4:41 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود النفط الخام برنت بمقدار 52 سنتًا، أو 0.61 بالمئة، لتصل إلى 85.35 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود النفط الخام الأمريكية بمقدار 53 سنتًا، أو 0.53 بالمئة، لتصل إلى 81.16 دولار للبرميل، وعلى الرغم من هذه التقلبات، شهدت أسعار النفط الخام كلتاهما تغييرات طفيفة نسبيا بنسبة أقل من واحد في المائة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، وأدى تزايد التوترات الجيوسياسية وقضايا الإمدادات إلى التصاعد الأخير في أسعار النفط، مما يبرز هشاشة أسواق النفط العالمية في مواجهة تصاعد الصراعات وعدم اليقين الجيوسياسي.
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