شركة إماراتية تتعاون مع منظمة ذا روكيت فاونديشن لدعم جهود إعادة التشجير في الهند

أعلنت مجموعة دلسكو، الشركة الإقليمية المتخصصة

في مجالات الحلول البيئية وحلول التعهيد وحلول استقطاب المواهب و حلول التوظيف في مجال الطاقة والتي تتخذ من دبي مقراً لها ، عن توقيع شراكة عالمية جديدة مع مؤسسة ذا روكيت فاونديشن احتفاءً باليوم العالمي للمياه الذي أقرته الأمم المتحدة في 22 مارس.



وبموجب الشراكة تقوم مجموعة دلسكو بتمويل بناء بحيرة صناعية لدعم مبادرة واسعة النطاق لإعادة التشجير ضمن إطار مشروع باران لإعادة التشجير الذي أطلقته منظمة "ذا فلو بارتنرشب". ويتضمن المشروع غرس أكثر من 350 ألف شجرة في مساحة 125 كيلومتر مربع، مما يساهم في إعادة إحياء البيئة الطبيعية المحيطة بـ 220 قرية في ولاية راجستان الهندية. وتوفر البحيرة 32 ألف متر مكعب من المياه وتتيح غرس 4 آلاف شجرة.



وتم وضع المشروع قيد التنفيذ، ومن المقرر أن يركز في المرحلة الأولى على تعزيز إمكانات الاحتفاظ بالماء من خلال تشييد مجموعة من الإنشاءات، بما في ذلك بحيرات كبيرة لضمان عدم خسارة المياه عند هطول الأمطار. كما يستهدف المشروع في المرحلة الثانية تجديد التربة وتحسينها والحد من الجفاف وتردي نوعية التربة، وتشهد المرحلة الثالثة زراعة أكثر من 350 ألف شجرة في المنطقة.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو: "تحتضن عائلة دلسكو أكثر من 5,500 موظف من الهند، لذا نرغب في دعم مشروع مهم في دولة الهند إضافةً إلى جهودنا في مجال المسؤولية المجتمعية هنا في دولة الإمارات. ونسعى إلى إحداث تأثير طويل الأمد تستفيد منه الأجيال القادمة، كما تساهم إعادة تشجير مدينة باران بترك أثر إيجابي على البيئة وحياة مئات العائلات في المنطقة".



وبدورها، قالت ريبيكا بيرلينجر من مؤسسة ذا روكيت فاونديشن: "يسرنا التعاون مع مجموعة دلسكو كشريك في مشروع إعادة تشجير باران، والذي ينطوي على فرصة كبيرة لإحداث نقلة نوعية في المنظومة البيئية ودعم المجتمعات التي تعيش هناك على حد سواء. ونسعى في مؤسستنا إلى استكشاف فرص التعاون مع صناع التغيير ودعمهم وتفعيل دورهم، ولا سيما الطامحين إلى إرساء عالم أفضل وتحسينه. ونتطلع إلى إنجاح مشروع إعادة تشجير باران الذي يتمحور حول إعادة إحياء المنظومة البيئية، ودعم قرى المنطقة البالغ عددها 220 قرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي".



وتتولى النساء في المجتمع المحلي مهمة إحضار المياه لأسرهن، ما يضطرهن غالباً للسير لأميال عدة يومياً، ودفع ذلك إحدى النساء إلى حفر بئر ماء، حيث حفز نجاحها الأخريات في القرى المجاورة للقيام بالمثل وقاد لإنشاء "جال ساهيلي" أو "صديقات الماء"، والتي تعد مجموعة من النساء الساعيات لتحقيق التقدم في أجندة دعم المرأة والأمن المائي وقيادة جهود ضمان حقوق متساوية للجميع وطرح المسائل المتعلقة بالمياه على مستوى القرية.



ويعتزم فريق من مجموعة دلسكو التوجه إلى المنطقة للمساعدة في الاحتياجات العملية للمشروع ولقاء الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بإعادة التشجير، بما في ذلك أفراد قبيلة الصحارية وسيدات من مجموعة "صديقات الماء".

