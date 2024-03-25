«سمانا» تضخ 12.5 مليار درهم في مشاريع سكنية جديدة بدبي

أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري ومقرها دبي عن استثمار ضخم بقيمة 12.5 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) في مشاريع سكنية جديدة في دبي. كما أعلنت الشركة عن منح 18 عقد بناء هذا العام.

وذكرت الشركة أن الاستثمار الضخم الذي تبلغ قيمته 12.5 مليار درهم، معظمه في مشاريع الواجهة البحرية، وسيغير قواعد اللعبة وسيضع «سمانا للتطوير» ضمن أفضل خمسة مطورين نمواً في دبي، لتصبح من أفضل 10 مطورين في عام 2023.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: "يمثل سوق العقارات في دبي فرصة استثنائية، ونحن في وضع جيد للاستفادة منها".



وأضاف: "من خلال تقديم عقارات ذات عائد مرتفع على الواجهة البحرية، نحن مستعدون لتزويد المستثمرين فئة أصول مربحة تقدم أفضل ما في دبي من شمس ورمال وأسلوب حياة بحري".

وأردف: "خلال الفترة المتبقية من عام 2024، ستقوم شركة سمانا للتطوير العقاري بمنح 18 عقد بناء وإقامة شراكات مع كبار المقاولين لضمان تنفيذ مشاريعها في الوقت المناسب مع تشطيبات عالية الجودة وبالتالي التسليم في الوقت المناسب".

وتابع: "بينما نقوم بتوسيع بصمتنا محلياً، فإن هدفنا هو أن نقدم للمستثمرين المحليين والأجانب أصولاً عقارية مبتكرة عالية العائد. وتتوافق خطتنا الطموحة تماماً مع أجندة دبي الاقتصادية 2033".

وتقدم شركة سمانا للتطوير العقاري خطة سداد طويلة الأجل، تصل إلى ثماني سنوات بدفعة شهرية بنسبة 1٪.

وخلقت التوقعات الايجابية المتتالية لدبي بيئة مربحة لقطاع العقارات. وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث سجلت دبي رقماً قياسياً بلغ 1.6 مليون صفقة عقارية في عام 2023. وتأتي هذه الزيادة مع استمرار ازدهار سوق العقارات في الإمارة وسط زخم اقتصادي قوي. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في الإمارة 634 مليار درهم، مع وصول عدد الصفقات إلى 166400 صفقة في عام 2023. ويمثل ذلك نمواً سنوياً بنسبة 20% في قيمة الصفقات و36% في عدد الصفقات.





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