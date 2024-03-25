يرى الناس بوجوه شياطين .. مرض نادر يحوّل حياة رجل إلى كابوس

في أحد أيام الشتاء، استيقظ فيكتور شارا (59 عاما) في ولاية ناشفيل الأميركية، ليجد صديقه الذي دخل عليه غرفته بوجه غريب، وكذلك حدث مع وجه حبيبته، حيث ظهرا مثل "الشياطين" أو "مخلوقات في أفلام الرعب"، وفقا لموقع قناة الحرة.

قال شارا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه يرى أذن أي شخص مدببة، كما تبدو الوجوه بشكل عام مدببة ومشوهة.

وأضاف: "حاولت أن أشرح لزميلي في الغرفة ما أراه، لكنه اعتقد أنني مجنون. خرجت ورأيت كل الوجوه مشوهة، وحتى الآن يحدث ذلك معي".

وتابع أن الأمر "مثل التحديق في الشياطين. تخيل أن تستيقظ في صباح أحد الأيام، وفجأة يبدو كل شخص في العالم كمخلوق من فيلم رعب".

يعاني الرجل من حالة نادرة تسمى "prosopometamorphopsia" أو "PMO"، وهي عبارة عن اضطراب حاد في الرؤية، يجعل الشخص يرى أجزاء من وجوه الأشخاص مشوهة بالشكل واللون أو الموضع، فيما تظل بقية أجزاء الجسم كما هي في شكلها الطبيعي.

ونشرت مجلة "ذا لانسيت " الطبية، الجمعة، بحثا حول حالته.

وقال شارا لـ"سي إن إن"، إنه ساعد في إنشاء صورة ثنائية الأبعاد بواسطة الكمبيوتر لما يرى الوجوه عليه"، مضيفا أن هناك "ما هو أكثر من ذلك بكثير".

وتابع: "ما لا يفهمه الناس من الصورة، هو أن هذا الوجه المشوه الذي أراه.. يتحرك ويتحدث ويقوم بإيماءات. يبعدني ذلك عن الآخرين، أحاول ألا أسمح بحدوث ذلك لأنني أدرك ما أعانيه. ومع ذلك، أشعر بأنني لم أعد قادرا على الاقتراب من الناس كما اعتدت من قبل".

وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أن بعض المصابين بالمرض "يرون وجوها تتحول إلى تنانين أو رؤوس أسماك أو آذان تخرج من أعلى رؤوس بعض الناس"، وذكر بعض المرضى أنهم يرون "عيونا تخرج من الجمجمة أو عيونا ثالثة في منصف جباه الأشخاص".

وقال أستاذ علم النفس، براد دوشين، إن "المرأة التي رأت التنانين بدت وكأنها تراها وهي طفلة، لكن هناك حالات تطور فيها المرض، حيث يكبر الناس مع الحالة ولا يدركون أن الوجوه تبدو مختلفة".

وتابع دوشين، وهو كبير مؤلفي الدراسة المنشورة في "لانسيت"، إن 81 حالة فقط من مرض "PMO" موجودة في مرجعياتهم المنشورة، وفقا لمراجعة منشورة في يونيو عام 2021، مضيفًا أنه من المحتمل أن هناك عددا أكبر بكثير من الأشخاص الذين يعانون من الحالة.

وتابع: "خصصنا موقعا إلكترونيا ليتمكن الأشخاص من التعرف على المرض، ووصلتنا رسائل من 80 شخصا على الأقل حتى الآن. الأشخاص من جميع أنحاء العالم يبلغون عن نفس الأعراض دون أن يدركوا أن هناك آخرين مصابين بهذا المرض".

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه يمكن أن يصاب الشخص بهذا المرض بعد إصابة في الدماغ، أو ورم، أو عدوى، أو بعد نوبات مثل الصرع.

وقال طالب الدكتوراة المشارك في دراسة "لانسيت"، أنطونيو ميلو، إنه مع قلة المعلومات المتاحة، يمكن تشخيص العديد من الحالات التي تعاني من مرض "PMO"، بأنهم "مصابون بالفصام أو أي حالات أخرى مسببة للهلوسة، ويتم منحهم أدوية مضادة للذهان، أو حتى إيداعهم في مؤسسات علاجية".

ويعمل شارا حاليا بشكل وثيق مع مختبرات وأطباء، من أجل تخفيف التأثير أو العلاج من أعراض المرض.

وأوضح أن البحث الجديد يمثل "وسيلة قد تساعد في إنقاذ شخص آخر من التشخيص الخاطئ، بواسطة أطباء غير مطلعين على المرض النادر"، مشيرًا إلى أنه "كاد أن يدخل مستشفى للأمراض العقلية" بسب حالته.



