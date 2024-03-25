العمالقة الماليون يتراجعون عن العمل المناخي في ظل حملات مضللة

(MENAFN
) في الأسابيع الأخيرة، ظهر اتجاه مقلق داخل عالم الأموال، يلقي الضوء على انسحاب كبير من العمل المناخي بين اللاعبين الرئيسيين، وشهد تحالف الأمة المناخية 100+، الذي يدعو لمشاركة الشركات في قضايا المناخ على المستوى الدولي، خروجًا محبطًا لمؤسسات مالية بارزة، وبينها أعلنت جيه بي مورجان، وستيت ستريت، وبيمكو، وإنفيسكو انسحابها جميعًا، مما يشير إلى تأخر كبير في مكافحة الاحتباس الحراري.
كما خفضت بلاك روك، المعروفة بوصفها أكبر شركة إدارة أموال عالميًا، مشاركتها في التحالف، وعدم انضمام فانجارد، ثاني أكبر مدير أصول، للتحالف فحسب، بل أنهى أيضًا انتماءه لمبادرة مناخية مهمة أخرى تدعمها الأمم المتحدة، وتُعرف باسم مبادرة مديري الأصول، هذه الضربة المزدوجة تشير إلى اتجاه مقلق للاستنزاف بين المؤسسات المالية المؤثرة، مما يثير شكوكًا حول إخلاصها في التصدي لتغير المناخ.
كذلك لا تقتصر النتائج على شركات إدارة الأصول فحسب، فقد شهد تحالف من شركات التأمين ملتزمة بتحقيق الانبعاثات الصافية صعود العديد من الأعضاء، مما يثير مخاوف من احتمال الانهيار، ويأتي هذا الانسحاب من العمل المناخي في ظل خلفية حملات مضللة، لا سيما حركة "تحريك الرأسمالية"، التي يبدو أنها تؤثر على عمليات اتخاذ القرار للكيانات المالية الرئيسية.
في حين يحلل المؤرخون استجابة وول ستريت لتغير المناخ في الثلاثينيات من القرن الواحد والعشرين، فإن هذه التطورات الأخيرة من المحتمل أن تظل لحظات محورية حيث تصطدم مصالح الربح بالحاجة الملحة إلى حماية البيئة.
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