بالتعاون مع بنك الطعام السعودي: أوبتيموم نيوترشن توزع 1,000 وجبة إفطار

(MENAFN
- Click On Group) أعلنت أوبتيموم نيوترشن، الشركة الأولى عالمياً في مجال التغذية الرياضية والمملوكة لمجموعة جلانبيا العالمية للتغذية عن توزيع 1,000 وجبة إفطار في السعودية وذلك بالشراكة مع جمعية بنك الطعام السعودي (إطعام).
ستغطي الحملة العديد من المدن السعودية، بما في ذلك الرياض والدمام والإحساء، وسيشمل المستفيدون الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض المسجلين في نظام البيانات لجمعية "إطعام".
وتعقيباً على هذه المبادرة، قال ساتيافرات بندهاركار، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الصين وجنوب آسيا والشرق الأوسط لدى مجموعة جلانبيا العالمية "يشكل التكافل الاجتماعي قيمة متأصلة في مجتمعاتنا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، ويجسد هذا الدعم بين الأفراد التزاماً أخلاقياً. نحن نؤمن بالطاقات البشرية، كل فرد منا يمثل قوة حقيقية يمكنها التأثير بشكل إيجابي على المجتمع من خلال مساعدات بسيطة، مثل توزيع وجبات طعام على العمال، الذين يعيشون غالباً في ظروف متواضعة بعيداً عن أسرهم."
ويضيف ساتيافرات بندهاركار: "تحتل صحة الناس ورفاهيتهم صدارة أولوياتنا. إن حملة 1,000 وجبة إفطار أكثر من مجرد وسيلة لشكر ودعم مجتمعنا المحلي، فهي أيضاً وسيلة لرفع مستوى الوعي حول الغذاء الصحي وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على وجبات كاملة. نحن جزء من المجتمعات التي نعمل فيها، ورفاهيتها تصب في جوهر مهمتنا. أخيرًا، نود أن نشكر جمعية "إطعام" التي أتاحت لنا الفرصة لإحداث فرق، ونأمل أن تكون هذه الشراكة فرصة لتعزيز أسس قوية لتعاوننا فيما يتعلق بالمزيد من المبادرات مستقبلاً."
يُذكر أنّ أوبتيموم نيوترشن نجحت بإرساء المعيار الذهبي للتغذية الرياضية على مدى أكثر من 35 عاماً، كما ساعدت العديد من الرياضيين المشهورين ومحبي اللياقة البدنية حول العالم. اليوم، وخلال شهر رمضان الفضيل، تساهم الشركة بنشر الخير وبناء مجتمعات متماسكة بمبادرة إنسانية تلامس مشاعر الآلاف.
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