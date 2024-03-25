stc تختتم رعايتها لبطولة القبس الثالثة للبادل خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 00 مارس 2024:
اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، رعايتها لبطولة القبس للبادل الثالثة التي أقيمت في الفترة من 14 إلى 23 مارس. وشهد الحدث إقبالاً كبيراً من الحضور الذين توافدوا لمشاهدة المباريات المثيرة والمشاركة في مختلف الأنشطة التي أقيمت في الملعب، بما في ذلك البرامج التي تم تنظيمها في "قرية stc " الجناح المخصص للشركة.
وفي ختام البطولة تم تكريم stc على دورها ومشاركتها كراعي رئيسي للبطولة، وتعتبر هذه المناسبة أحد الفعاليات المتواصلة التي ترعاها stc ضمن حملتها الرمضانية 2024 التي تحمل عنوان "بالخير نروح أبعد"، والتي تم تنظيمها في إطار أجندة فعاليات الشركة للمسؤولية المجتمعية.
وتضمنت بطولة هذا العام مجموعة من الفئات التي استقطبت حشداً من الحضور الذين هتفوا للاعبيهم المفضلين. حيث شارك أكثر من 630 لاعب تم تقسيمهم على 9 فئات بالإضافة إلى العائلات مع أطفالهم في بطولة القبس للبادل، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في شهر رمضان. الجدير بالذكر أن البطولة استمرت لمدة 10 أيام متواصلة وشهدت منافسات قوية في الفئات التسع المختلفة مع حضور جماهيري فاق التوقعات و تجاوز 5000 شخص يوميا.
وتم تنظيم عدداً من الأنشطة والبرامج الإضافية طوال مدة البطولة لترفيه الحضور، مع اتاحة فرص مختلفة للفوز بجوائز قيمة من الرعاة، خاصة في جناح قرية stc .
تكريم وتقدير
خلال الحفل الختامي الذي أقيم في اليوم الأخير من الحدث، تم تكريم stc ممثلة بالرئيس التنفيذي ل solutions by stc محمد نزار النصف ومدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم و مدير العلاقات العامة و التواصل الاجتماعي في stc احمد النويبت من قبل الجهة المنظمة للبطولة بحضور السيد وليد عبد اللطيف النصف رئيس تحرير جريدة القبس، والأستاذ عبد الله غازي المضف نائب رئيس التحرير، والأستاذ ناصر المؤمن المدير التنفيذي للقبس، وذلك على دور الشركة الرئيسي في رعاية البطولة خلال السنوات الثلاث الماضية .
وفي هذا الصدد، أثنت stc على دور القبس في التنظيم المتميز وعلى دورها في المساهمة في نشر الوعي وبناء مجتمع داعم لرياضة البادل خلال شهر رمضان المبارك. بالإضافة إلى ذلك، أكدت stc أن مشاركتها الفعالة ورعايتها لمثل هذه المبادرات تساهم في تحقيق الأهداف التي تسعى لها ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل الخاص بها.
ويستمر الحماس في قرية stc
خلال أيام البطولة، برزت "قرية stc" باعتبارها انعكاسًا لتفاني stc في الابتكار، والمشاركة المجتمعية، والتمسك بالتقاليد الرمضانية. ومن خلال عرض أحدث الحلول الرقمية وحلول الاتصالات، قدمت stc للحاضرين باقاتها الحصرية الجديدة "شباب .. للآخر" الأولى من نوعها في الكويت والمصممة خصيصًا للشباب، بما يعكس التزام stc بملاقاة الطلب المتزايد من جيل الشباب على الحلول الرقمية.
كما عكس التعاون مع شريكنا الاستراتيجي Flare Fitness في مسابقة "سعراتك = إنترنت"، التزام stc بالتوعية بالصحة وتعزيز ثقافة الرياضة حيث تم تنظيم عدة مسابقات لمختلف الفئات. كما تم إطلاق أنشطة وبرامج إضافية لجميع الأعمار في القرية، مع فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز القيمة المقدمة من الشركة.
علاوة على ذلك، أضفى نشاط القرقيعان بعدًا احتفاليًا وثقافيًا على الحدث، حيث عزز الأجواء بالفقرات الشعبية التقليدية ويأتي ذلك، إلى جانب توزيع الحلويات على الأطفال، ليسلط الضوء على جهود stc في تعزيز روح المجتمع وخلق ذكريات تدوم. ومن خلال مثل هذه المبادرات، تواصل stc تعزيز دورها في إثراء الفعاليات المجتمعية، وتتطلع بفارغ الصبر إلى الفرص المستقبلية لإدخال البهجة في شهر رمضان والمناسبات الأخرى من خلال "قرية stc " .
"بالخير نروح أبعد"
تركز حملة stc الرمضانية 2024 هذا العام على التأثير الجماعي لأعمال الخير التي يقوم بها الأفراد وكيفية مساهمتهم في رفاهية المجتمع على نطاق أوسع. وترتكز هذه المبادرة على الإيمان بأن كل عمل صالح، مهما كان صغيرًا، يؤدي إلى تأثير مضاعف، مما يخلق مجتمعًا أقوى وأكثر ترابطًا. ومن خلال سلسلة من الأنشطة التي تركز على المجتمع والمشاركات الرقمية، تهدف stc إلى إلهام الأفراد وتمكينهم من تقديم مساهمات إيجابية يتردد صداها على نطاق واسع. وتعتزم stc أن تظل مشاركًا نشطًا في المجتمع، بما يتماشى مع إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، والمساهمة في المبادرات التي من شأنها أن تعود بالنفع على جيل الشباب، الذين هم قادة المستقبل في المجتمع.
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