عمرها 26 عاماً .. مقتل أصغر عمدة في الإكوادور بالرصاص

أعلنت الشرطة الإكوادورية يوم أمس الأحد إن العمدة، البالغة من العمر 27، لبلدة سان فيسينتي في الإكوادور، التي ضربتها أعمال عنف العصابات، قتلت بالرصاص.

وأصبحت بريجيت جارسيا العام الماضي، أصغر عمدة في الإكوادور، عن عمر يناهز 26 عاما.

وقامت العمدة، من بين أمور أخرى، بحملة من أجل تحسين فرص الحصول على مياه الشرب لحوالي 17 ألف نسمة من سكان سان فيسنتي، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق جواياكيل.

وتم اكتشاف جثة جارسيا إلى جوار جثة المتحدث باسمها جايرو لور، مساء السبت، في سيارة على شاطئ المحيط الهادئ بالقرب من سان فيسنتي، بحسب الشرطة.

وكتب الرئيس الإكوادوري السابق رافائيل كوريا، الذي ينتمي مثل جارسيا إلى حزب حركة ثورة المواطنين اليساري، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا: "أنا محطم".

وكتبت لويزا جونزاليس، التي ترشحت عن الحزب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي وخسرت في جولة الإعادة: "لا أحد آمن في الإكوادور".

وقُتل العديد من السياسيين في الإكوادور العام الماضي.

وكان المرشح فرناندو فيلافيسينسيو، الذي وعد بمحاربة الفساد، قد قتل بالرصاص بعد حملة انتخابية في كيتو، قبل أحد عشر يوما من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي. وألقت الحكومة باللوم على الجريمة المنظمة في وفاته.

وتعمل الإكوادور كمحطة عبور للكوكايين، وتتنازع العديد من عصابات الجريمة للسيطرة على طرق التهريب.

وقد تدهورت الحالة الأمنية في الإكوادور في الآونة الأخيرة بشكل كبير. وكان معدل جرائم القتل الذي بلغ حوالي 5ر46 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة العام الماضي هو الأعلى في تاريخ البلاد وواحد من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت حكومة الرئيس دانييل نوبوا في يناير الماضي حالة الطوارئ، والتي لا تزال سارية، إثر معارك دامية متكررة في سجون الإكوادور التي تسيطر على بعضها العصابات، وهروب زعيم عصابة.

كما أصدر نوبوا مرسوما أعلن فيه أن 22 جماعة إجرامية منظمات إرهابية.





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