ارتفاع أسعار النفط وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بفعل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.

وبحلول الساعة 00.29 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 85.67 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 80.88 دولارا للبرميل. وسجل كلا الخامين تغيرا بأقل من واحد بالمئة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس.تريدنج) وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "تصاعد التوتر الجيوسياسي، بالإضافة إلى زيادة الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا مع تراجع الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، أثار المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية".

وأضاف "انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية زاد أيضا المخاوف بشأن شح الإمدادات".

وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز انخفاض عدد منصات النفط الأمريكية بمقدار منصة واحدة إلى 509 الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل.





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