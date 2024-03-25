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وزير الخارجية يلتقي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة

3/25/2024 2:06:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عند الساعة 11:00 من صباح الاثنين.


ويعقد الصفدي وغوتيريش مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد اللقاء عند نحو الساعة 12:00 ظهرا.


ويزور غوتيريش مدرسة الوحدات للبنات مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.


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