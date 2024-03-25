وزير الخارجية يلتقي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عند الساعة 11:00 من صباح الاثنين.
ويعقد الصفدي وغوتيريش مؤتمراً صحافياً مشتركاً بعد اللقاء عند نحو الساعة 12:00 ظهرا.
ويزور غوتيريش مدرسة الوحدات للبنات مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.
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