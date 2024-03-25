الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف ليلا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 11 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة روستوف ليلة 25 مارس وأحبطت محاولة قوات كييف تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة 25 مارس، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت: "تم اعتراض 11 طائرة أوكرانية بدون طيار من قبل منظومات الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة روستوف".

وفي وقت سابق من مارس الجاري، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت نحو 95% من صواريخ وقذائف العدو.

وأضاف الرئيس: "حوالي 95% من صواريخ وقذائف العدو يتم تدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي لدينا".

ومن المعروف أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

روسيا اليوم