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3 آلاف عداد خاص و63 محطة شحن للسيارات الكهربائية

3/25/2024 2:06:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بينما يتزايد عدد المركبات الكهربائية في الأردن بشكل مطرد، أكدت الجهات الرسمية أن إجراءات منح موافقات لتركيب عدادات الكهرباء الخاصة بالشحن وترخيص محطات الشحن تسير دون معيقات في حال استكمال الوثائق المطلوبة.
وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنها منحت في السنوات الماضية 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهربائية خاصة بشحن المركبات، فيما بلغ عدد محطات شحن المركبات الكهربائية حوالي 63 محطة، منها 49 محطة شحن عامة و14 محطة شحن خاصة، كما بلغ عدد تصاريح الإنشاء 230 محطة وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.
وقالت الهيئة وفقا ليومية الغد، إنها تمنح عمولة محفزة للاستثمار في مجال شحن المركبات الكهربائية في الأردن لزيادة عدد محطات الشحن وتوفير خدمة شحن المركبات خاصة الشواحن السريعة".
وبينت أنه منذ بداية عام 2019 ألزمت جميع محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها بتوفير محطة شحن للمركبات للكهربائية داخل محطة المحروقات حسب الشروط والمتطلبات المعتمدة من الهيئة، وتقوم الهيئة بالمراقبة بشكل دوري على المحطات المرخصة للتأكد من التزامها بتشغيل محطة الشحن الكهربائية وتقديم الخدمة للمواطن".
وأضافت أن تعرفة شحن المركبات الكهربائية ما تزال بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان 2020 بمبلغ 11.2 قرشا لكل كيلوواط ساعة، يضاف إليها عمولة الشحن لدى محطات الشحن العامة، إذ قررت الهيئة العام الماضي بناء على دراسات أعدتها في هذا الشأن، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلسا لكل كيلو واط ساعة، للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول الماضي بهدف تشجيع الراغبين في الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية واعتماد تقنية الشحن السريع.
فيما أبقت الهيئة على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط ساعة، مع إمكانية استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطيء).
وقالت الهيئة إنها تستقبل طلبات الاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية سواء من مستثمرين أو مواطنين يرغبون بالاستثمار في هذا المجال لتقوم الهيئة بدراسة أي طلبات تردها لهذا النوع من الاستثمار ضمن الأطر التشريعية والتنظيمية والشروط اللازمة التي يجب توفرها في المحطة.
وفي حال انطبقت الشروط، قالت الهيئة إنه يتم منح التصاريح والرخص لممارسة هذا النشاط خلال أسبوعين من اكتمال الطلب لمحطة شحن المركبات الكهربائية الخاصة وثلاثة أسابيع من اكتمال الطلب لمحطة الشحن العامة.













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