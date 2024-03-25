سيناتور أميركي يدعو للتحقيق في إدارة نتنياهو للحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عرضت قناة "إن بي سي" الأميركية الفيديو الذي نشرته الجزيرة ويظهر قتل مسيرة شبابا بخان يونس.
وقال عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولين في مقابلة مع القناة الأمريكية تعليقا على الفيديو "هذا مشهد مروع".
وأضاف هولين أن الفيديو يؤكد الحاجة للتحقيق بإدارة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب.
ونقلت القناة عن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في ملابسات الفيديو، وأشار إلى أن المنطقة التي تظهر في الفيديو هي منطقة عمليات نشطة.
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