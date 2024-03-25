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مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف الحرب على قطاع غزة

3/25/2024 1:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر).


ويطالب مشروع القرار بوقف فوري لاطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، يؤدي الى وقف دائم ومستمر، بالاضافة الى اطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الإنسانية والطبية الى القطاع.


والدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن هي اليابان، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.


الى ذلك، يعقد المجلس جلسته الشهرية المفتوحة يوم الثلاثاء لمناقشة القضية الفلسطينية ولا سيما تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار رقم 2334 المتعلق بعدم شرعية الاستيطان في فلسطين المحتلة.

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