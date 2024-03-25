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إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

3/25/2024 1:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في البلدة القديمة بنابلس.


وكان طفل من نابلس أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، في بلدة بيت فوريك.

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