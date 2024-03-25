إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بنابلس
التاريخ
3/25/2024 1:09:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في البلدة القديمة بنابلس.
وكان طفل من نابلس أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، في بلدة بيت فوريك.
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