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استشهاد أحد كوادر وكالات الأنباء الفلسطينية وفا

3/25/2024 1:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أحد كوادرها في غزة، الزميل ساهر اكرم ريان، الذي استشهد وابنه أنس، على دوار حيدر عبد الشافي غربي مدينة غزة، أثناء محاولته إنقاذ جيرانهم الجرحى من عائلة حمادة.


وتقدم المشرف العام على الإعلام الرسمي، رئيس مجلس إدارة "وفا"، الوزير أحمد عساف، باسمه، وباسم المدراء العامين، والكادر الصحفي والإداري وعموم العاملين في وكالة "وفا"، بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيد، داعيا الله عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


والراحل ريان يعمل في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" من أكثر من عشرين عاما.


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