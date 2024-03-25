Monday, 25 March 2024 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيم يتفقد وحدة دبابات غزت سيول خلال الحرب ويدعو إلى تكثيف الاستعدادات للقتال

3/25/2024 1:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وحدة دبابات غزت سيول خلال الحرب الكورية (1950-1953) ودعا إلى تكثيف الاستعدادات للقتال، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وباتت العلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها على الإطلاق. وفي بداية هذا العام، صنفت بيونغ يانغ كوريا الجنوبية على أنها "عدوها الرئيسي" وهددتها بشن حرب ضدها إذا انتهكت أراضيها "حتى بمقدار 0.001 ملم".

وزار كيم الأحد الفرقة 105 سيول ريو كيونغ سو المدرعة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، وأظهرته وسائل الإعلام الرسمية وهو يراجع خططا قالت إنها تهدف إلى مهاجمة كوريا الجنوبية.

وذكرت الوكالة أن "هذه كانت أول فرقة تقتحم سيول وترفع علم جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على المجمع الحكومي للدولة الدمية"، مضيفة أنها "حققت إنجازات مميزة في معارك عدة خلال الحرب الأخيرة لتحرير الوطن".

وانتهت المعارك بمجرد هدنة وليس بمعاهدة سلام. لذلك ما زالت الكوريتان، تقنيا، في حالة حرب منذ 1953.

وأشرف كيم على تدريبات الوحدة وقال إنه "راض جدا" عن مستوى استعداد أطقم الدبابات و"إرادتهم القوية لإبادة العدو". كما دعا الزعيم إلى مزيد من "التعليم الأيديولوجي" بهدف مساعدة الجنود على "المضي قدما في الاستعدادات للحرب وتعزيز قدراتهم القتالية".

وزار كيم كافتيريا وحدة الدبابات وأشرف على وجبات الجنود، في وقت يبدو أن البلاد تواجه نقصا في الغذاء.

وقال إنه يتعين على المشرفين "دائما إيلاء اهتمام كبير لتحسين النظام الغذائي للجيش" من أجل "ضمان الإمداد المنتظم باللحوم والخضروات والمواد الغذائية المختلفة في الوقت المناسب".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN25032024000110011019ID1108016515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث