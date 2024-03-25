كيم يتفقد وحدة دبابات غزت سيول خلال الحرب ويدعو إلى تكثيف الاستعدادات للقتال

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وحدة دبابات غزت سيول خلال الحرب الكورية (1950-1953) ودعا إلى تكثيف الاستعدادات للقتال، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وباتت العلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها على الإطلاق. وفي بداية هذا العام، صنفت بيونغ يانغ كوريا الجنوبية على أنها "عدوها الرئيسي" وهددتها بشن حرب ضدها إذا انتهكت أراضيها "حتى بمقدار 0.001 ملم".

وزار كيم الأحد الفرقة 105 سيول ريو كيونغ سو المدرعة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، وأظهرته وسائل الإعلام الرسمية وهو يراجع خططا قالت إنها تهدف إلى مهاجمة كوريا الجنوبية.

وذكرت الوكالة أن "هذه كانت أول فرقة تقتحم سيول وترفع علم جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على المجمع الحكومي للدولة الدمية"، مضيفة أنها "حققت إنجازات مميزة في معارك عدة خلال الحرب الأخيرة لتحرير الوطن".

وانتهت المعارك بمجرد هدنة وليس بمعاهدة سلام. لذلك ما زالت الكوريتان، تقنيا، في حالة حرب منذ 1953.

وأشرف كيم على تدريبات الوحدة وقال إنه "راض جدا" عن مستوى استعداد أطقم الدبابات و"إرادتهم القوية لإبادة العدو". كما دعا الزعيم إلى مزيد من "التعليم الأيديولوجي" بهدف مساعدة الجنود على "المضي قدما في الاستعدادات للحرب وتعزيز قدراتهم القتالية".

وزار كيم كافتيريا وحدة الدبابات وأشرف على وجبات الجنود، في وقت يبدو أن البلاد تواجه نقصا في الغذاء.

وقال إنه يتعين على المشرفين "دائما إيلاء اهتمام كبير لتحسين النظام الغذائي للجيش" من أجل "ضمان الإمداد المنتظم باللحوم والخضروات والمواد الغذائية المختلفة في الوقت المناسب".

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