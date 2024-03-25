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رئيس الوزراء الياباني يطلب عقد قمة مع كيم جونغ أون

3/25/2024 1:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حسبما أعلنت شقيقة كيم الإثنين مضيفة أن أي اجتماع لن يحدث على الأرجح دون تغيير في سياسات طوكيو.

وقالت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "أعرب كيشيدا مؤخرا عن رغبته في الاجتماع مع رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أقرب وقت ممكن".

وشدّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين على "أهمّية" إجراء محادثات رفيعة مع كوريا الشماليّة، في وقت قالت بيونغ يانغ إنّ كيشيدا طلب عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "في أقرب وقت".

وقال كيشيدا للبرلمان "بالنسبة إلى العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية، من المهمّ إجراء محادثات رفيعة لحلّ النزاعات مثل اختطاف" بيونغ يانغ مواطنين يابانيّين في السبعينيات والثمانينيات. ولا تُقيم طوكيو وبيونغ يانغ علاقات دبلوماسيّة رسميّة.

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