الجيش الأمريكي يعزز مهام مقر القيادة في اليابان



ذكرت مصادر دبلوماسية أن الجيش الأمريكي يعتزم تعزيز مهام مقر قيادته في اليابان، حيث يهدف إلى تعاون أكثر سلاسة مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية في مواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها الصين وكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الاثنين عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن تتفق اليابان والولايات المتحدة على مراجعة عمليات القيادة والسيطرة عندما يعقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات في واشنطن في أبريل المقبل، مضيفة أن ذلك سيجري إدراجه في بيان مشترك.

وقالت المصادر إنه من المرجح أن تناقش طوكيو وواشنطن تفاصيل مثل هذه القضايا قبل محادثات اثنين زائد اثنين التي يشارك فيها وزيرا الدفاع والخارجية في البلدين والتي ستعقد بحلول نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عززت فيه اليابان والولايات المتحدة علاقاتهما الدفاعية في ظل وجود مناخ أمني غير مستقر في آسيا وسط إصرار الصين على موقفها إزاء تايوان والتطوير المستمر للأسلحة الصاروخية والنووية في كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تنشئ اليابان مقرا مشتركا لقيادة قواتها البرية والبحرية والجوية بحلول نهاية مارس 2025. وتهدف حكومة كيشيدا إلى تعميق التعاون بين الجيش الأمريكي والمقر المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي كيشيدا مع بايدن في واشنطن في 10 أبريل المقبل.