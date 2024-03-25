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احتجاجات تجبر المتحف البريطاني على غلق أبوابه أمام الزوار

3/25/2024 12:16:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


اضطر المتحف البريطاني في لندن إلى إغلاق أبوابه مبكرا بسبب الاحتجاجات المرتبطة بالتغير المناخي وتلك الداعمة لفلسطين.

وقالت المؤسسة، التي مقرها في لندن، عبر موقعها الإلكتروني إنها أغلقت أبوابها عند الساعة 2:45 مساء (1445 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد بعد مظاهرات خارج المتحف من قبل حملة "حظر الطاقة من أجل فلسطين".

وعلمت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن الزوار الذين دخلوا المبنى قبل الاحتجاجات ظلوا داخل المتحف في الوقت الذي كانت تجري فيه المظاهرات في الخارج.

وقالت متحدثة باسم المتحف البريطاني: "المتحف البريطاني يحترم حق الآخرين في التعبير عن آرائهم ويسمح بالاحتجاج السلمي في موقع المتحف طالما لا يوجد خطر على المعروضات أو الموظفين أو الزوار".

ويجري إغلاق المتحف في المعتاد في الساعة الخامسة مساء كل يوم ما عدا أيام الجمعة، وسيجري رد أموال أولئك الذين اشتروا التذاكر أو سيجري تحديد موعد آخر لزيارتهم.

وقالت حملة "حظر الطاقة من أجل فلسطين" في بيان لها: "قام أكثر من مائتي ناشط بتعطيل جماعي على الرصيف خارج المدخل الرئيسي للمتحف".

وتعترض الحملة، التي نظمت سابقا احتجاجا في المحكمة الكبرى إلى جانب حملة التضامن مع فلسطين، على شراكة المتحف مع شركة بريتيش بتروليوم البريطانية للنفط والغاز المتعددة الجنسيات.

ويتهم الناشطون شركة بريتيش بتروليوم بمحاولة "تبييض" أنشطتها من خلال رعاية المتحف.

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