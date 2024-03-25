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آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

3/25/2024 12:07:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه متوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى في ساعات الصباح الباكر، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.


وأضافت أن الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


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