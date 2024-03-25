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فيديو - جنود الاحتلال يعتدون على طفل في الخليل ويجبرونه على خلع ملابسه

3/25/2024 12:07:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة في محل تجاري بحارة جابر وسط الخليل في الضفة الغربية اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين على طفل وإجباره على خلع ملابسه وتمزيقها.


ويظهر الفيديو قيام الجندي بإجبار الطفل على نزع ثيابه وتهديد الطفل بعدم التفوه ثم صفعه على خده، وبعد ذلك مزق قطعة الثياب قبل أن يسلمها إلى جندي آخر ليستكمل تقطيعها وسط رعب شديد من الطفل وشقيقه الأصغر ووالدتهما.


وبحسب مراسل الجزيرة فإن الاحتلال استدعى صاحب المحل الذي شهد الاعتداء على الطفل وصادر كاميرات التسجيل.


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