الاحتلال يواصل عملياته في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.
وتواصل قوات الاحتلال حصار مستشفى الأمل وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي مدينة خان يونس.
كما قال المراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تطالب عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
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