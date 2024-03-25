القسام تعلن قنص جنود إسرائيليين بمحيط مجمع الشفاء

القسام تعلن قنص جنود إسرائيليين بمحيط مجمع الشفاء
التاريخ
3/25/2024 12:07:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا 3 جنود إسرائيليين في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وأضافت القسام أنها استهدفت مبنى تحصنت به قوات إسرائيلية وأوقعت عددا من أفرادها بين قتيل وجريح بمحيط مجمع الشفاء.
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