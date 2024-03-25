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القسام تعلن قنص جنود إسرائيليين بمحيط مجمع الشفاء

3/25/2024 12:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا 3 جنود إسرائيليين في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.


وأضافت القسام أنها استهدفت مبنى تحصنت به قوات إسرائيلية وأوقعت عددا من أفرادها بين قتيل وجريح بمحيط مجمع الشفاء.


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