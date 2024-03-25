فيديو - لحظة تدهور مركبة وسط النهار في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تدهور مركبة يوم السبت الماضي في منطقة سوم غربي محافظة إربد .
وأظهرت المشاهد انقلاب المركبة من الشارع العام إلى جانب الطريق في وسط النهار .
وكان مصدر أمني أفاد أنه يقود المركبة أربعيني وبرفقته شقيقه ونجله مما أدى إلى وفاة وإصابتان.
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