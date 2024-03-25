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فيديو - لحظة تدهور مركبة وسط النهار في إربد

3/25/2024 12:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تدهور مركبة يوم السبت الماضي في منطقة سوم غربي محافظة إربد .


وأظهرت المشاهد انقلاب المركبة من الشارع العام إلى جانب الطريق في وسط النهار .


وكان مصدر أمني أفاد أنه يقود المركبة أربعيني وبرفقته شقيقه ونجله مما أدى إلى وفاة وإصابتان.



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