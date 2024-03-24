(الداخلية): لن نقبل بإثارة الفتن الطائفية أو القبلية ونتعامل بحزم مع كل إساءة بوسائل التواصل وغيرها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- أكدت وزارة الداخلية اليوم الأحد انها "لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض".
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن (الداخلية) "سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل" مشددة على إنه "لا أحد فوق القانون".
وأضافت أن الوزارة باشرت بالاجراءات القانونية ضد كل من تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء إلى القبائل وفئات مجتمعنا المختلفة.(النهاية)
ح م د / ط أ ب
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