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(الداخلية): لن نقبل بإثارة الفتن الطائفية أو القبلية ونتعامل بحزم مع كل إساءة بوسائل التواصل وغيرها

3/24/2024 11:53:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- أكدت وزارة الداخلية اليوم الأحد انها "لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض".
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن (الداخلية) "سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل" مشددة على إنه "لا أحد فوق القانون".
وأضافت أن الوزارة باشرت بالاجراءات القانونية ضد كل من تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء إلى القبائل وفئات مجتمعنا المختلفة.(النهاية)

ح م د / ط أ ب




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