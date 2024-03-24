اليمن: افتتاح قرية سكنية للنازحين بمحافظة (مأرب) بتمويل كويتي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 24 – 3 (كونا) –- افتتح وكيل محافظة (مأرب) اليمنية عبدربه مفتاح اليوم الأحد قرية (خولة) السكنية للنازحين بتمويل من بيت الزكاة الكويتي وذلك ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وأشاد مفتاح في تصريح صحفي خلال حفل الافتتاح بالدور الإنساني لدولة الكويت حكومة وشعبا وتدخلاتها الإنسانية بدعم النازحين في اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص بمشاريع توفر لهم المأوى المستدام الذي يساهم في استقرارهم في مساكن آمنة.
وأشار إلى أن القرية تشمل كافة الملحقات الخدمية من مدرسة ووحدة صحية ومسجد وبئر مياه يأتي امتدادا لكثير من المشاريع الإنسانية التي ليست غريبة على الكويت بمواقفها الإنسانية المستمرة بجانب اليمنيين.
وأعرب عن شكره وتقديره للكويت لوقوفها الدائم بجانب الشعب اليمني بمختلف المراحل والظروف مشيدا باللافته الإنسانية من بيت الزكاة الكويتي في هذا الشهر الكريم.
من جانبه أشاد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في (مأرب) سيف مثنى بالمشاريع التي تقدمها الكويت ومواقفها الإنسانية بجانب اليمنيين والتي آخرها هذا المشروع الذي صنع الفرحة والابتسامة في وجوه أفراد 53 أسرة نازحة ووفر لها المأوى الأمن.
وأشار إلى أن الكويت لا تزال سباقة في دعم اليمن في شتى المجالات والقطاعات وخاصة في المأوى والتعليم والصحة والإغاثة وتمكين الأسر الفقيرة مثمنا موقف الكويت الإنساني الداعم لليمنيين في ظل الظروف وخصوصا بمحافظة (مأرب) التي تأوي أكثر من ثلاثة ملايين نازح.
بدوره استعرض مدير عام مؤسسة (حطين) المنفذة للمشروع جمال مقبل مكونات القرية السكنية التي تشمل 53 شقة سكنية مجهزة بكامل التجهيزات مع مرافقها من مدرسة تضم تسعة فصول دراسية ووحدة صحية ومسجد وبئر ارتوازي للمياه وشبكة مياه موصلة لكافة الوحدات السكنية.
وأوضح أن العمل في قرية (خولة) السكنية للنازحين استمر قرابة ثمانية أشهر من البناء والتشييد وفق المخططات الهندسية المعدة مبينا أنه تم تجهيزها بجميع المرافق والخدمات السكنية التي تساهم في تأمين الحياة المعيشية للأسر المستفيدة وتساهم في استقرارها.
وأشار إلى أن هذه القرية السكنية الثانية من نوعها تعد مشروعا نموذجيا متكاملا يقدم كافة الخدمات للأسر النازحة المستفيدة من المشروع الذي يأتي إسهاما من الكويت في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة ووطأة العيش تحت الخيام.
وأعرب عن شكره وتقديره لبيت الزكاة الكويتي لدعمه هذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية والخيرية والإغاثية في اليمن.
وتقدر كلفة المشروع الذي يتكون من 53 وحدة بملحقاتها الخدمية للنازحين ويأتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي 427 ألف دولار. (النهاية)
س ن ص / م ع ح ع
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