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اليمن: افتتاح قرية سكنية للنازحين بمحافظة (مأرب) بتمويل كويتي

3/24/2024 11:53:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 24 – 3 (كونا) –- افتتح وكيل محافظة (مأرب) اليمنية عبدربه مفتاح اليوم الأحد قرية (خولة) السكنية للنازحين بتمويل من بيت الزكاة الكويتي وذلك ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وأشاد مفتاح في تصريح صحفي خلال حفل الافتتاح بالدور الإنساني لدولة الكويت حكومة وشعبا وتدخلاتها الإنسانية بدعم النازحين في اليمن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص بمشاريع توفر لهم المأوى المستدام الذي يساهم في استقرارهم في مساكن آمنة.
وأشار إلى أن القرية تشمل كافة الملحقات الخدمية من مدرسة ووحدة صحية ومسجد وبئر مياه يأتي امتدادا لكثير من المشاريع الإنسانية التي ليست غريبة على الكويت بمواقفها الإنسانية المستمرة بجانب اليمنيين.
وأعرب عن شكره وتقديره للكويت لوقوفها الدائم بجانب الشعب اليمني بمختلف المراحل والظروف مشيدا باللافته الإنسانية من بيت الزكاة الكويتي في هذا الشهر الكريم.
من جانبه أشاد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في (مأرب) سيف مثنى بالمشاريع التي تقدمها الكويت ومواقفها الإنسانية بجانب اليمنيين والتي آخرها هذا المشروع الذي صنع الفرحة والابتسامة في وجوه أفراد 53 أسرة نازحة ووفر لها المأوى الأمن.
وأشار إلى أن الكويت لا تزال سباقة في دعم اليمن في شتى المجالات والقطاعات وخاصة في المأوى والتعليم والصحة والإغاثة وتمكين الأسر الفقيرة مثمنا موقف الكويت الإنساني الداعم لليمنيين في ظل الظروف وخصوصا بمحافظة (مأرب) التي تأوي أكثر من ثلاثة ملايين نازح.
بدوره استعرض مدير عام مؤسسة (حطين) المنفذة للمشروع جمال مقبل مكونات القرية السكنية التي تشمل 53 شقة سكنية مجهزة بكامل التجهيزات مع مرافقها من مدرسة تضم تسعة فصول دراسية ووحدة صحية ومسجد وبئر ارتوازي للمياه وشبكة مياه موصلة لكافة الوحدات السكنية.
وأوضح أن العمل في قرية (خولة) السكنية للنازحين استمر قرابة ثمانية أشهر من البناء والتشييد وفق المخططات الهندسية المعدة مبينا أنه تم تجهيزها بجميع المرافق والخدمات السكنية التي تساهم في تأمين الحياة المعيشية للأسر المستفيدة وتساهم في استقرارها.
وأشار إلى أن هذه القرية السكنية الثانية من نوعها تعد مشروعا نموذجيا متكاملا يقدم كافة الخدمات للأسر النازحة المستفيدة من المشروع الذي يأتي إسهاما من الكويت في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة ووطأة العيش تحت الخيام.
وأعرب عن شكره وتقديره لبيت الزكاة الكويتي لدعمه هذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية والخيرية والإغاثية في اليمن.
وتقدر كلفة المشروع الذي يتكون من 53 وحدة بملحقاتها الخدمية للنازحين ويأتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي 427 ألف دولار. (النهاية)

س ن ص / م ع ح ع



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