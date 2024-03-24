(التربية): استئناف الدراسة حضوريا يوم غد الاثنين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة التربية اليوم الاحد عن استئناف الدراسة حضوريا يوم غد الاثنين في جميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي وذلك استنادا الى التقارير الواردة من ادارة الارصاد الجوية التابعة للطيران المدني.
وقال المتحدث باسم (التربية) أحمد الوهيدة في بيان صحفي انه تقرر استئناف الدراسة يوم غد لجميع المراحل الدراسة في جميع المدارس بعد متابعة حالة الارصاد الجوية للبلاد.
وذكر الوهيدة ان الوزارة منحت مدراء المناطق التعليمية صلاحية اتخاذ قرار تحويل الدراسة لتكون (عن بعد) في حال حدوث اي طارئ يعيق استمرار الدراسة حضوريا في اي مدرسة تابعة لها.
وثمن جهود الهيئتين التعليمية والادارية بتقديم بيئة تعليمية مستدامة ومستقرة لجميع المتعلمين مؤكدا التزام وزارة التربية بإستمرارية العملية التعليمية بشكل يضمن جودتها.(النهاية)
ف ر / ط أ ب
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