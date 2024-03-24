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(التربية): استئناف الدراسة حضوريا يوم غد الاثنين

3/24/2024 11:53:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة التربية اليوم الاحد عن استئناف الدراسة حضوريا يوم غد الاثنين في جميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي وذلك استنادا الى التقارير الواردة من ادارة الارصاد الجوية التابعة للطيران المدني.
وقال المتحدث باسم (التربية) أحمد الوهيدة في بيان صحفي انه تقرر استئناف الدراسة يوم غد لجميع المراحل الدراسة في جميع المدارس بعد متابعة حالة الارصاد الجوية للبلاد.
وذكر الوهيدة ان الوزارة منحت مدراء المناطق التعليمية صلاحية اتخاذ قرار تحويل الدراسة لتكون (عن بعد) في حال حدوث اي طارئ يعيق استمرار الدراسة حضوريا في اي مدرسة تابعة لها.
وثمن جهود الهيئتين التعليمية والادارية بتقديم بيئة تعليمية مستدامة ومستقرة لجميع المتعلمين مؤكدا التزام وزارة التربية بإستمرارية العملية التعليمية بشكل يضمن جودتها.(النهاية)

ف ر / ط أ ب




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