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فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني في أعقاب هجوم موسكو

3/24/2024 11:53:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 - 3 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال اتال اليوم الأحد أن بلاده رفعت مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوياتها وذلك في أعقاب هجوم موسكو.
وقال اتال عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إنه في أعقاب الهجوم الذي وقع في موسكو عقد مجلس الدفاع والأمن القومي في قصر الرئاسة (اليزيه) وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وأضاف "نظرا لإعلان ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا فقد قررنا رفع وضعية فتيجيبيريت (نظام إنذار خاص بالأمن القومي) إلى أعلى مستوياته (خطر الهجوم)".
ويعد (فتيجيبيريت) نظاما شاملا للمراقبة والوقاية والحماية للبلاد وينطبق على جميع قطاعات النشاط في فرنسا ويشمل جميع الإدارات الحكومية وكذلك عامة الناس.
وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية يوم أمس السبت ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي وقع على مبنى للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية (موسكو) يوم الجمعة إلى 133 قتيلا. (النهاية)

م ع / م م ج




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