فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني في أعقاب هجوم موسكو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 - 3 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال اتال اليوم الأحد أن بلاده رفعت مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوياتها وذلك في أعقاب هجوم موسكو.
وقال اتال عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إنه في أعقاب الهجوم الذي وقع في موسكو عقد مجلس الدفاع والأمن القومي في قصر الرئاسة (اليزيه) وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وأضاف "نظرا لإعلان ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا فقد قررنا رفع وضعية فتيجيبيريت (نظام إنذار خاص بالأمن القومي) إلى أعلى مستوياته (خطر الهجوم)".
ويعد (فتيجيبيريت) نظاما شاملا للمراقبة والوقاية والحماية للبلاد وينطبق على جميع قطاعات النشاط في فرنسا ويشمل جميع الإدارات الحكومية وكذلك عامة الناس.
وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية يوم أمس السبت ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي وقع على مبنى للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية (موسكو) يوم الجمعة إلى 133 قتيلا. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN24032024000071011013ID1108016416
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