انطلاق منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة (2023 - 2024)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري الكويتي لكرة الطائرة للموسم الرياضي الحالي (2023 - 2024) وتستمر حتى 5 أبريل المقبل.
وجمعت المباراة الافتتاحية في المربع الذهبي لبطولة الدوري نادي الكويت مع العربي على صالة الاتحاد في مجمع سعد العبدالله وفاز بها الكويت.
وشهدت المباراة تألق لاعبي الفريقين الذين قدموا مباراة ممتعة امتدت لخمسة أشواط وتمكن فريق الكويت من حسم اللقاء بنتيجة (3-2).
يذكر أن القادسية حاز لقب البطولة منذ انطلاقتها 23 مرة ثم كاظمة 15 والكويت 13 في حين فاز العربي باللقب أربع مرات والجهراء مرة واحدة.(النهاية)
م ي م / ط أ ب
MENAFN24032024000071011013ID1108016415
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.