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انطلاق منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة (2023 - 2024)

3/24/2024 11:53:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 3 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري الكويتي لكرة الطائرة للموسم الرياضي الحالي (2023 - 2024) وتستمر حتى 5 أبريل المقبل.
وجمعت المباراة الافتتاحية في المربع الذهبي لبطولة الدوري نادي الكويت مع العربي على صالة الاتحاد في مجمع سعد العبدالله وفاز بها الكويت.
وشهدت المباراة تألق لاعبي الفريقين الذين قدموا مباراة ممتعة امتدت لخمسة أشواط وتمكن فريق الكويت من حسم اللقاء بنتيجة (3-2).
يذكر أن القادسية حاز لقب البطولة منذ انطلاقتها 23 مرة ثم كاظمة 15 والكويت 13 في حين فاز العربي باللقب أربع مرات والجهراء مرة واحدة.(النهاية)

م ي م / ط أ ب




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