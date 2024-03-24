السنغال.. مراكز الاقتراع تغلق أبوابها وسط إشادة بظروف التصويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 24 - 3 (كونا) -- أغلقت في السنغال مراكز الاقتراع أبوابها مساء اليوم الاحد ليبدأ عد الأصوات والاعلان الجزئي عن نتائج الانتخابات الرئاسية وسط إقبال الناخبين وإشادة بالظروف التي مرت بها العملية الانتخابية.
ورحب رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة عبد الله سيلا بالمشاركة القوية للناخبين في الانتخابات الرئاسية مبينا أن "الناخبين جاؤوا بأعداد كبيرة واصطفوا في هدوء أمام مراكز الاقتراع ومارسوا حقهم في التصويت قبل أن يعودو إلى منازلهم".
وأضاف سيلا في تصريح نقلته وكالة الأنباء السنغالية "أن مراقبينا في مراكز الاقتراع لم يبلغوا عن أي شيء من شأنه المساس بالتنظيم" معتبرا أن "هذه الانتخابات تعد تاريخية بالنظر الى انها الاولى التي ينظمها رئيس ولا يشارك فيها".
من جانبها نوهت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي ماليك بيورك ببدء عمليات التصويت“في الوقت المحدد وبهدوء" في عدة مراكز عبر الأراضي السنغالية.
وأعلنت بيورك خلال مؤتمر صحفي نظمته البعثة الأوروبية أن "استنتاجنا الجزئي يفيد أن عملية التصويت جرت بهدوء وبطريقة منظمة" لافتة إلى أنه "من خلال مراقبينا الذين تواجدوا في 40 مكتبا لاحظنا افتتاح مكاتب التصويت في الوقت المحدد".
وأضافت أن الناخبين اصطفوا في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع التي زودت بكل المعدات اللازمة وحضور الافراد والموظفين المعنيين "وذلك وفقا للقواعد التي يمكن ان تضمن سرية التصويت وشفافيته".
وانطلقت في وقت سابق اليوم عملية الاقتراع لانتخاب رئيس جديد من بين 17 مرشحا حيث توجه أكثر من سبعة ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في أجواء اتسمت بالهدوء والانتظام وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية. (النهاية)
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