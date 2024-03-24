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السنغال.. مراكز الاقتراع تغلق أبوابها وسط إشادة بظروف التصويت

3/24/2024 11:53:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 24 - 3 (كونا) -- أغلقت في السنغال مراكز الاقتراع أبوابها مساء اليوم الاحد ليبدأ عد الأصوات والاعلان الجزئي عن نتائج الانتخابات الرئاسية وسط إقبال الناخبين وإشادة بالظروف التي مرت بها العملية الانتخابية.
ورحب رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة عبد الله سيلا بالمشاركة القوية للناخبين في الانتخابات الرئاسية مبينا أن "الناخبين جاؤوا بأعداد كبيرة واصطفوا في هدوء أمام مراكز الاقتراع ومارسوا حقهم في التصويت قبل أن يعودو إلى منازلهم".
وأضاف سيلا في تصريح نقلته وكالة الأنباء السنغالية "أن مراقبينا في مراكز الاقتراع لم يبلغوا عن أي شيء من شأنه المساس بالتنظيم" معتبرا أن "هذه الانتخابات تعد تاريخية بالنظر الى انها الاولى التي ينظمها رئيس ولا يشارك فيها".
من جانبها نوهت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي ماليك بيورك ببدء عمليات التصويت“في الوقت المحدد وبهدوء" في عدة مراكز عبر الأراضي السنغالية.
وأعلنت بيورك خلال مؤتمر صحفي نظمته البعثة الأوروبية أن "استنتاجنا الجزئي يفيد أن عملية التصويت جرت بهدوء وبطريقة منظمة" لافتة إلى أنه "من خلال مراقبينا الذين تواجدوا في 40 مكتبا لاحظنا افتتاح مكاتب التصويت في الوقت المحدد".
وأضافت أن الناخبين اصطفوا في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع التي زودت بكل المعدات اللازمة وحضور الافراد والموظفين المعنيين "وذلك وفقا للقواعد التي يمكن ان تضمن سرية التصويت وشفافيته".
وانطلقت في وقت سابق اليوم عملية الاقتراع لانتخاب رئيس جديد من بين 17 مرشحا حيث توجه أكثر من سبعة ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في أجواء اتسمت بالهدوء والانتظام وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية. (النهاية)

م ر ي / ف ا س




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