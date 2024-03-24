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إيران تدعو إلى تشكيل فريق دولي لتقصي الحقائق بشأن أحداث مستشفى (الشفاء) بغزة

3/24/2024 11:53:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 24 – 3 (كونا) -- دعت إيران اليوم الأحد إلى تشكيل فريق دولي لتقصي الحقائق بشأن الجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي في مستشفى (الشفاء) بقطاع غزة.
ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إن "هناك حاجة الى إجراءات عاجلة وحاسمة من قبل المجتمع الدولي منها تشكيل فريق لتقصي الحقائق لاظهار حجم جرائم الحرب التي يقترفها الصهاينة في مستشفى الشفاء".
وأضاف كنعاني أن "ثمة تقارير مروعة وصادمة تتحدث عن تعذيب وتنكيل وقتل النساء الفلسطينيات المحاصرات في المستشفى".
ودعا المتحدث الإيراني الى اتخاذ إجراء "مؤثر وعاجل" من قبل الحكومات والمنظمات الدولية لوقف هذه الجرائم وفتح تحقيق لملاحقة ومحاكمة المستببين والمنفذين والداعمين لمثل هذه "الكوارث غير الإنسانية".
وأعاد كنعاني التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي والحكومات الإسلامية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لا سيما السكان والمنكوبين بالحرب الخاضعين للحصار في قطاع غزة.
ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي اقتحام مستشفى الشفاء بغزة وينفذ اعتقالات واسعة بصفوف المرضى والنازحين بداخله ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى مما خلف عشرات القتلى والجرحى. (النهاية)

م و / م م ج




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