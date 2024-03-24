إيران تدعو إلى تشكيل فريق دولي لتقصي الحقائق بشأن أحداث مستشفى (الشفاء) بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 24 – 3 (كونا) -- دعت إيران اليوم الأحد إلى تشكيل فريق دولي لتقصي الحقائق بشأن الجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي في مستشفى (الشفاء) بقطاع غزة.
ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني قوله إن "هناك حاجة الى إجراءات عاجلة وحاسمة من قبل المجتمع الدولي منها تشكيل فريق لتقصي الحقائق لاظهار حجم جرائم الحرب التي يقترفها الصهاينة في مستشفى الشفاء".
وأضاف كنعاني أن "ثمة تقارير مروعة وصادمة تتحدث عن تعذيب وتنكيل وقتل النساء الفلسطينيات المحاصرات في المستشفى".
ودعا المتحدث الإيراني الى اتخاذ إجراء "مؤثر وعاجل" من قبل الحكومات والمنظمات الدولية لوقف هذه الجرائم وفتح تحقيق لملاحقة ومحاكمة المستببين والمنفذين والداعمين لمثل هذه "الكوارث غير الإنسانية".
وأعاد كنعاني التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي والحكومات الإسلامية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لا سيما السكان والمنكوبين بالحرب الخاضعين للحصار في قطاع غزة.
ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي اقتحام مستشفى الشفاء بغزة وينفذ اعتقالات واسعة بصفوف المرضى والنازحين بداخله ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى مما خلف عشرات القتلى والجرحى. (النهاية)
م و / م م ج
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