Monday, 25 March 2024 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتخابات الرئاسة بالسنغال: النتائج الأولية تظهر تقدم مرشح المعارضة ديوماي فاي

3/24/2024 11:53:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط 24 - 3 (كونا) -- أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في السنغال تقدم مرشح تحالف المعارضة باصيرو ديوماي فاي على مرشح الائتلاف الحاكم امادو با لاسيما على مستوى العاصمة دكار.
وأبرزت وكالة الأنباء السنغالية تقدم ديوماي فاي في عدد من مراكز الاقتراع بالعاصمة حيث حصل في مركز "بيرث موبير" على 1022 صوتا من مجموع 1852 هي عدد المسجلين متقدما على مرشح التحالف الحاكم امادو با الذي حصل على623.
وأضافت أن المرشح خليفة سال العمدة السابق لمدينة دكار حل في المركز الثالث بحصوله على90 صوتا في مقابل حصول أدريس سيكا رئيس الوزراء الأسبق على 25 صوتا فقط.
وحصل فاي أيضا على 1077 صوتا في مركز "أحمدو بامبا مبارك ديوب" متفوقا على امادو با الذي حصل 520 صوتا كما فاز فاي في جميع مكاتب الاقتراع في مركز "ثانوية نغلاندو ديوف" حيث حصل على 2047 صوتا بينما حصل امادو با على 881 صوتا.
وبانتظار النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي تبقى هذه النتائج الأولية المسجلة على مستوى العاصمة دكار ذات دلالات واعدة بالنسبة لمرشح المعارضة ديوماي فاي الذي فاز في اغلب مراكز الاقتراع بالعاصمة.
يذكر أن ديوماي فاي هو مرشح التحالف المعارض الذي يقوده المعارض عثمان سونكو الذي رفض المجلس الدستوري ترشحه ليحل فاي مكانه وقد استفاد الرجلان معا من عفو رئاسي عشية الحملة الانتخابية حيث خرجا من السجن ليقودا حملة انتخابية قوية ضد التحالف الحاكم (النهاية)

م ر ي / ه س ص



MENAFN24032024000071011013ID1108016412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث