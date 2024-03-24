انتخابات الرئاسة بالسنغال: النتائج الأولية تظهر تقدم مرشح المعارضة ديوماي فاي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط 24 - 3 (كونا) -- أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في السنغال تقدم مرشح تحالف المعارضة باصيرو ديوماي فاي على مرشح الائتلاف الحاكم امادو با لاسيما على مستوى العاصمة دكار.
وأبرزت وكالة الأنباء السنغالية تقدم ديوماي فاي في عدد من مراكز الاقتراع بالعاصمة حيث حصل في مركز "بيرث موبير" على 1022 صوتا من مجموع 1852 هي عدد المسجلين متقدما على مرشح التحالف الحاكم امادو با الذي حصل على623.
وأضافت أن المرشح خليفة سال العمدة السابق لمدينة دكار حل في المركز الثالث بحصوله على90 صوتا في مقابل حصول أدريس سيكا رئيس الوزراء الأسبق على 25 صوتا فقط.
وحصل فاي أيضا على 1077 صوتا في مركز "أحمدو بامبا مبارك ديوب" متفوقا على امادو با الذي حصل 520 صوتا كما فاز فاي في جميع مكاتب الاقتراع في مركز "ثانوية نغلاندو ديوف" حيث حصل على 2047 صوتا بينما حصل امادو با على 881 صوتا.
وبانتظار النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي تبقى هذه النتائج الأولية المسجلة على مستوى العاصمة دكار ذات دلالات واعدة بالنسبة لمرشح المعارضة ديوماي فاي الذي فاز في اغلب مراكز الاقتراع بالعاصمة.
يذكر أن ديوماي فاي هو مرشح التحالف المعارض الذي يقوده المعارض عثمان سونكو الذي رفض المجلس الدستوري ترشحه ليحل فاي مكانه وقد استفاد الرجلان معا من عفو رئاسي عشية الحملة الانتخابية حيث خرجا من السجن ليقودا حملة انتخابية قوية ضد التحالف الحاكم (النهاية)
م ر ي / ه س ص
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