بطولة الاندية العربية ال34 لكرة الطاولة: فوز (الفتاة) الكويتي وخسارة (الفحيحيل)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 24 - 3 (كونا) -- فاز نادي (الفتاة) الكويتي اليوم الأحد بثاني مواجهاته في بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة التي ستستمر حتى 28 مارس الحالي فيما خسر (الفحيحيل) الكويتي.
وشهدت نتيجة منافسات اليوم الثاني من البطولة فوز نادي (الفتاة) الكويتي على نادي (حمادة) الاردني بنتيجة (3-0) فيما خسر(الفحيحيل) أمام (قطر) القطري بنتيجة (3-0).
ومن المقرر ان يلعب غدا (الفحيحيل) الكويتي مع (السليمانية) العراقي و(التضامن) الكويتي مع (الاقصى عبطرة) السوداني و(الفتاة) الكويتي مع (الزمالك) المصري.
وقالت لاعبة فريق نادي الفتاة الكويتي منوة الشمري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الفوز في مباراة اليوم يحقق دافع أكبر وإصرار للمضي قدما وتحقيق نتائج متقدمة مؤكدة ان مجال المنافسة مازال موجودا.
وذكرت ان المشاركة في البطولات المختلفة تعود بالنفع على مستوى الفريق فضلا عن الاعداد والتدريب والمعسكرات المختلفة معربة عن شكرها للدعم المقدم من نادي (الفتاة) ومساندته للاعبات لتحقيق أفضل النتائج.
ويشارك في البطولة على مستوى الرجال 15 ناديا هم (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(إنبي) من مصر و(السليمانية) و(الجيش الرياضي) من العراق و(العربي) و(قطر) من قطر و(المكي) و(الأقصى عطبرة) من السودان و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين.
وعلى مستوى السيدات تشارك 8 أندية في البطولة هي (الفتاة) من الكويت و(البصرة) من العراق و(الجمعية الرياضية النسوية) من الجزائر و(الأعمال الحرة الأبيض) من السودان و(الزمالك) و(بتروجت) من مصر و(حمادة) من الأردن إضافة إلى (عالي) من البحرين.
ويضم نادي (الفتاة) الكويتي أربع لاعبات وهم منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخه الحمد وليو فاي فيما يضم (التضامن) الكويتي خمسة لاعبين وهم مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح.
اما نادي (الفحيحيل) الكويتي فيضم خمسة لاعبين وهم مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.
ويلعب (التضامن) الكويتي في المجموعة الاولى الى جانب (إنبي) المصري و(الاقصى عبطرة) السوداني فيما يلعب (الفحيحيل) في المجموعة الرابعة الى جانب (قطر) القطري و(السليمانية) العراقي و(الاهلي) السعودي.
وبالنسبة لنادي (الفتاة) فهو في المجموعة الثانية الى جانب (الزمالك) المصري و(البصرة) العراقي و(حمادة) الاردني.
وتستمر منافسات الأدوار الابتدائية حتى غدا الاثنين لمرحلة المجموعات لفئتي الرجال والسيدات في حين سيقام بعد غد الثلاثاء الدور نصف النهائي للسيدات وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن لهن كما يشهد مواجهات الدور ربع النهائي للرجال.
وسيقام يوم الاربعاء نصف النهائي للرجال وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن اضافة الى نهائي السيدات في حين تختتم البطولة منافساتها يوم الخميس المقبل بإقامة نهائي فئة الرجال.(النهاية)
ف ن
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