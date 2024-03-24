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بطولة الاندية العربية ال34 لكرة الطاولة: فوز (الفتاة) الكويتي وخسارة (الفحيحيل)

3/24/2024 11:53:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 24 - 3 (كونا) -- فاز نادي (الفتاة) الكويتي اليوم الأحد بثاني مواجهاته في بطولة الأندية العربية ال34 لكرة الطاولة التي ستستمر حتى 28 مارس الحالي فيما خسر (الفحيحيل) الكويتي.
وشهدت نتيجة منافسات اليوم الثاني من البطولة فوز نادي (الفتاة) الكويتي على نادي (حمادة) الاردني بنتيجة (3-0) فيما خسر(الفحيحيل) أمام (قطر) القطري بنتيجة (3-0).
ومن المقرر ان يلعب غدا (الفحيحيل) الكويتي مع (السليمانية) العراقي و(التضامن) الكويتي مع (الاقصى عبطرة) السوداني و(الفتاة) الكويتي مع (الزمالك) المصري.
وقالت لاعبة فريق نادي الفتاة الكويتي منوة الشمري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الفوز في مباراة اليوم يحقق دافع أكبر وإصرار للمضي قدما وتحقيق نتائج متقدمة مؤكدة ان مجال المنافسة مازال موجودا.
وذكرت ان المشاركة في البطولات المختلفة تعود بالنفع على مستوى الفريق فضلا عن الاعداد والتدريب والمعسكرات المختلفة معربة عن شكرها للدعم المقدم من نادي (الفتاة) ومساندته للاعبات لتحقيق أفضل النتائج.
ويشارك في البطولة على مستوى الرجال 15 ناديا هم (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(إنبي) من مصر و(السليمانية) و(الجيش الرياضي) من العراق و(العربي) و(قطر) من قطر و(المكي) و(الأقصى عطبرة) من السودان و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين.
وعلى مستوى السيدات تشارك 8 أندية في البطولة هي (الفتاة) من الكويت و(البصرة) من العراق و(الجمعية الرياضية النسوية) من الجزائر و(الأعمال الحرة الأبيض) من السودان و(الزمالك) و(بتروجت) من مصر و(حمادة) من الأردن إضافة إلى (عالي) من البحرين.
ويضم نادي (الفتاة) الكويتي أربع لاعبات وهم منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخه الحمد وليو فاي فيما يضم (التضامن) الكويتي خمسة لاعبين وهم مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح.
اما نادي (الفحيحيل) الكويتي فيضم خمسة لاعبين وهم مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.
ويلعب (التضامن) الكويتي في المجموعة الاولى الى جانب (إنبي) المصري و(الاقصى عبطرة) السوداني فيما يلعب (الفحيحيل) في المجموعة الرابعة الى جانب (قطر) القطري و(السليمانية) العراقي و(الاهلي) السعودي.
وبالنسبة لنادي (الفتاة) فهو في المجموعة الثانية الى جانب (الزمالك) المصري و(البصرة) العراقي و(حمادة) الاردني.
وتستمر منافسات الأدوار الابتدائية حتى غدا الاثنين لمرحلة المجموعات لفئتي الرجال والسيدات في حين سيقام بعد غد الثلاثاء الدور نصف النهائي للسيدات وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن لهن كما يشهد مواجهات الدور ربع النهائي للرجال.
وسيقام يوم الاربعاء نصف النهائي للرجال وتحديد المراكز من الخامس حتى الثامن اضافة الى نهائي السيدات في حين تختتم البطولة منافساتها يوم الخميس المقبل بإقامة نهائي فئة الرجال.(النهاية)

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