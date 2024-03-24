موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3142959 الكويت - وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري يبحث مع قياديي وزارة الإعلام سير خطة الاستعدادات التي وضعتها الوزارة بكافة قطاعاتها لتغطية انتخابات مجلس الأمة وتسهيل عمل الإعلاميين المشاركين بالتغطية من داخل الكويت وخارجها.
3142970 الكويت - جامعة الكويت تعلن تخصيص مقاعد في برامج الدراسات العليا للدول التي لها تمثيل دبلوماسي في البلاد.
3142997 الكويت - ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة لدى دولة الكويت غادة الطاهر تشيد بالدعم الكبير من وزارة الخارجية ومعهد سعود الناصر الدبلوماسي والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للبيئة ووكالات الأمم المتحدة لإنجاح الموسم الثاني من برنامج "السفير الشاب".
3143000 عدن - وكيل محافظة مأرب باليمن عبد ربه مفتاح يفتتح قرية خولة السكنية للنازحين بتمويل من بيت الزكاة الكويتي ضمن حملة الكويت بجانبكم المستمرة للعام التاسع على التوالي.
3142971 عدن - جمعية العون المباشر الكويتية تقيم مشروع إفطار الصائم الذي يشمل توزيع 2200 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجا بمحافظتي عدن وحضرموت جنوبي اليمن ضمن حملة الكويت بجانبكم.
3143003 باريس - رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال يعلن رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد هجمات موسكو.
3142986 بيروت - مقتل شخصين في غارات جوية إسرائيلية على منطقة البقاع الغربي الواقعة في العمق اللبناني والتي تبعد عن خطوط المواجهة بين الاحتلال والمقاومة عبر الحدود الجنوبية اللبنانية.
3143007 الرباط - النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في السنغال تظهر تقدم مرشح تحالف المعارضة باصيرو ديوماي فاي على مرشح الائتلاف الحاكم امادو با خصوصا في العاصمة دكار. (النهاية)
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