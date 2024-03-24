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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

3/24/2024 11:53:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA))
3142959 الكويت - وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري يبحث مع قياديي وزارة الإعلام سير خطة الاستعدادات التي وضعتها الوزارة بكافة قطاعاتها لتغطية انتخابات مجلس الأمة وتسهيل عمل الإعلاميين المشاركين بالتغطية من داخل الكويت وخارجها.



3142970 الكويت - جامعة الكويت تعلن تخصيص مقاعد في برامج الدراسات العليا للدول التي لها تمثيل دبلوماسي في البلاد.



3142997 الكويت - ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة لدى دولة الكويت غادة الطاهر تشيد بالدعم الكبير من وزارة الخارجية ومعهد سعود الناصر الدبلوماسي والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للبيئة ووكالات الأمم المتحدة لإنجاح الموسم الثاني من برنامج "السفير الشاب".



3143000 عدن - وكيل محافظة مأرب باليمن عبد ربه مفتاح يفتتح قرية خولة السكنية للنازحين بتمويل من بيت الزكاة الكويتي ضمن حملة الكويت بجانبكم المستمرة للعام التاسع على التوالي.




3142971 عدن - جمعية العون المباشر الكويتية تقيم مشروع إفطار الصائم الذي يشمل توزيع 2200 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجا بمحافظتي عدن وحضرموت جنوبي اليمن ضمن حملة الكويت بجانبكم.



3143003 باريس - رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال يعلن رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد هجمات موسكو.


3142986 بيروت - مقتل شخصين في غارات جوية إسرائيلية على منطقة البقاع الغربي الواقعة في العمق اللبناني والتي تبعد عن خطوط المواجهة بين الاحتلال والمقاومة عبر الحدود الجنوبية اللبنانية.



3143007 الرباط - النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في السنغال تظهر تقدم مرشح تحالف المعارضة باصيرو ديوماي فاي على مرشح الائتلاف الحاكم امادو با خصوصا في العاصمة دكار. (النهاية)


ه س ص



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