طقس بارد نسبياً اليوم وربيعي لطيف غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسود أجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 4 وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 18 - 7، وفي مناطق السهول 16 - 8، وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ب ط

25/03/2024 06:16:51

