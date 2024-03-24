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32 مشاركا في دورة التحرير الصحفي بالحرجة

3/24/2024 11:52:41 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت فعاليات دورة التحرير الصحفي بالمعايير الدولية، التي نظمها فرع هيئة الصحفيين بعسير بالتعاون مع محافظة الحرجة، وذلك بمشاركة 32 من منتسبي الإعلام والجهات الحكومية وطلاب التعليم العام.
وقال المشرف على فعاليات أجاويد بالمحافظة أحمد آل سفران، إن الدورة تأتي ضمن فعاليات أجاويد-2، وذلك من أجل تنمية مهارات إعلاميي ومديري العلاقات العامة بالحرجة ومراكزها، حيث سجل بها 32 مشاركا من كافة الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة وعددا من منتسبي الإعلام والطلاب على مسرح البلدية.
وقال مدير فرع هيئة الصحفيين بعسير مرعي عسيري، إن ذلك يأتي في إطار خطط الفرع من أجل تنمية مهارات قدرات منسوبي الجهات الإعلامية بالمحافظات ورفع قدراتهم في التحرير الصحفي ومواكبة الإعلام الرقمي الجديد. مقدما شكره لمحافظة وبلدية الحرجة على ما قاموا به من جهود وتعاون في سبيل تسهيل مهام فرع الهيئة لتنفيذ كناشطها.
من جانبه استهل مشرف التدريب والتطوير بفرع الهيئة بعسير المهندس سلمان بن جابر آل مفرح الدورة بالترحيب بالجميع وتعريفهم بخطط وبرامج الفرع ثم قدم شرحا عن أخلاقيات المهنة وعناصر الخبر الصحفي وسماته، وما الفرق بين الخبر والمقال والتحقيق الصحفي، كما عرف المشاركون بكيفية كتابة الخبر الصحفي بالهرم المقلوب والهرم المعتدل، مؤكدا أهمية الزمان والمكان والوقت عند كتابة الخبر وأيضا طريقة إكمال الصور في الخبر، وما مصادر الخبر والتوثيق والمفردات الصحفية والعناوين المختصرة والمشوقة، وتم شرح كيفية كتابة الخبر وتطويره من الجهات ذات العلاقة وتشويق القارئ وشد الانتباه للمحتوى الإعلامي.
وفي ختام الدورة تدرب المشاركون على كيفية كتابة الخبر الصحفي والتقطت الصور التذكارية للجميع.
يذكر أن الفرع عقد عدة دورات تدريبية حضوريا وعن بعد خلال العام المنصرم وشارك بها أكثر من 1400 مشارك من كل وسائل الإعلام والجهات الحكومية من داخل وخارج المنطقة وذلك خلال العام الماضي.

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