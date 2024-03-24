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ماكرون يحذر نتنياهو أي نقل قسري للسكان من رفح يشكل جريمة حرب

3/24/2024 11:52:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته أمس تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا مجددا «معارضته الصارمة» لهجوم إسرائيلي على رفح، ومحذرا من أن «النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب».
وكرر ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو دعوته إلى «وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة» و«دان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان». وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة مصادرة 800 هكتار من الأراضي في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة بهدف بناء مستوطنات جديدة.
كما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري ومستدام لإطلاق النار».
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تفتح إسرائيل «بدون تأخير وبدون شروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة».

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