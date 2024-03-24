ماكرون يحذر نتنياهو أي نقل قسري للسكان من رفح يشكل جريمة حرب

(MENAFN
- Al-Anbaa) صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته أمس تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا مجددا «معارضته الصارمة» لهجوم إسرائيلي على رفح، ومحذرا من أن «النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب».
وكرر ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو دعوته إلى «وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة» و«دان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان». وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة مصادرة 800 هكتار من الأراضي في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة بهدف بناء مستوطنات جديدة.
كما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري ومستدام لإطلاق النار».
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تفتح إسرائيل «بدون تأخير وبدون شروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة».
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