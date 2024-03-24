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السنغاليون ينتخبون رئيسا جديدا في اقتراع مشرع على كل الاحتمالات

3/24/2024 11:52:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ السنغاليون الإدلاء بأصواتهم أمس لانتخاب رئيسهم الخامس في اقتراع مشرع على كل الاحتمالات، تختار فيه البلاد ما بين الاستمرارية والتغيير الجذري بعد اضطرابات وأزمة سياسية مستمرة منذ 3 سنوات.
وقالت ميتا ديوب وهي تاجرة عمرها 51 عاما أمام مركز اقتراع في دكار: «نجحنا أخيرا والحمد لله. لم تكن الفترة الأخيرة سهلة للسنغال التي شهدت عدة تقلبات. لكن كل هذا بات خلفنا الآن».
وعلى غرار سائر الناخبين، اختارت ميتا من بين اللوائح الانتخابية الـ 19 المعروضة، وبينها لوائح مرشحين انسحبا من السباق، وبعد الإدلاء بصوتها، غمست إصبعها في الحبر الأحمر وفق التعليمات السارية لمنع الناخبين من التصويت أكثر من مرة.
ووقف عشرات الناخبين ينتظرون دورهم بهدوء أمام المركز الذي أقيم في مدرسة، وهو ما شاهده صحافيو وكالة فرانس برس في كل المراكز التي انتشروا فيها.
غير أن اللوائح وصناديق الاقتراع تحمل عنوان «الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير»، وهو التاريخ المحدد بالأساس لهذا الاقتراع قبل أن يتم تأجيله في اللحظة الأخيرة، ما أشعل أزمة سياسية خطرة.
ودعي نحو 7.3 ملايين ناخب للتوجه إلى حوالي 16 ألف مركز اقتراع أقيمت في كل أنحاء البلاد وخارجها، والاختيار بين مرشح السلطة أمادو با و16 منافسا بينهم امرأة والمرشح المناهض لمؤسسات السلطة باسيرو ديوماي فاي.
والمرشحان الأوفر حظا هما أمادو با (62 عاما)، رئيس الوزراء حتى قبل بضعة أسابيع والذي اختاره الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال ليخلفه، وباسيرو ديوماي فاي (43 عاما)، «مرشح تغيير النظام» و«الوحدة الأفريقية اليسارية».
وفيما يعتزم با إبقاء البلاد في مسارها الحالي، قد يشكل فوز ديوماي فاي انطلاقة لإعادة نظر شاملة في النظام برمته.
ويؤكد المرشحان قدرتهما على الفوز منذ الدورة الأولى بدون خوض جولة ثانية تبدو محتملة غير أنه لم يتم تحديد موعد لها.
ويذكر رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال (68 عاما) كمرشح يمكن أن ينافسهما.
وفي سياق هذه المنافسة الشديدة، حذر ماكي سال أمس المرشحين من إعلان الفوز بصورة مبكرة، وقال: «لا يعود لأي مرشح ولا لأي معسكر أن يعلن انتصارا أو يكشف نتائج. ستتكلم صناديق الاقتراع، وستعكس خيار السنغاليين»، مؤكدا أن عملية الاقتراع جرت «بصورة جيدة».
وستكون الانتخابات محل متابعة دقيقة، إذ تعتبر السنغال من أكثر الدول استقرارا في غرب إفريقيا، فيما شهدت المنطقة انقلابات. كذلك ترتبط دكار بعلاقات وثيقة مع الغرب بينما تعزز روسيا مواقعها في الجوار.
وينشر المجتمع المدني والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي مئات المراقبين.

MENAFN24032024000130011022ID1108016369

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