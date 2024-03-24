السنغاليون ينتخبون رئيسا جديدا في اقتراع مشرع على كل الاحتمالات

(MENAFN
- Al-Anbaa) بدأ السنغاليون الإدلاء بأصواتهم أمس لانتخاب رئيسهم الخامس في اقتراع مشرع على كل الاحتمالات، تختار فيه البلاد ما بين الاستمرارية والتغيير الجذري بعد اضطرابات وأزمة سياسية مستمرة منذ 3 سنوات.
وقالت ميتا ديوب وهي تاجرة عمرها 51 عاما أمام مركز اقتراع في دكار: «نجحنا أخيرا والحمد لله. لم تكن الفترة الأخيرة سهلة للسنغال التي شهدت عدة تقلبات. لكن كل هذا بات خلفنا الآن».
وعلى غرار سائر الناخبين، اختارت ميتا من بين اللوائح الانتخابية الـ 19 المعروضة، وبينها لوائح مرشحين انسحبا من السباق، وبعد الإدلاء بصوتها، غمست إصبعها في الحبر الأحمر وفق التعليمات السارية لمنع الناخبين من التصويت أكثر من مرة.
ووقف عشرات الناخبين ينتظرون دورهم بهدوء أمام المركز الذي أقيم في مدرسة، وهو ما شاهده صحافيو وكالة فرانس برس في كل المراكز التي انتشروا فيها.
غير أن اللوائح وصناديق الاقتراع تحمل عنوان «الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير»، وهو التاريخ المحدد بالأساس لهذا الاقتراع قبل أن يتم تأجيله في اللحظة الأخيرة، ما أشعل أزمة سياسية خطرة.
ودعي نحو 7.3 ملايين ناخب للتوجه إلى حوالي 16 ألف مركز اقتراع أقيمت في كل أنحاء البلاد وخارجها، والاختيار بين مرشح السلطة أمادو با و16 منافسا بينهم امرأة والمرشح المناهض لمؤسسات السلطة باسيرو ديوماي فاي.
والمرشحان الأوفر حظا هما أمادو با (62 عاما)، رئيس الوزراء حتى قبل بضعة أسابيع والذي اختاره الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال ليخلفه، وباسيرو ديوماي فاي (43 عاما)، «مرشح تغيير النظام» و«الوحدة الأفريقية اليسارية».
وفيما يعتزم با إبقاء البلاد في مسارها الحالي، قد يشكل فوز ديوماي فاي انطلاقة لإعادة نظر شاملة في النظام برمته.
ويؤكد المرشحان قدرتهما على الفوز منذ الدورة الأولى بدون خوض جولة ثانية تبدو محتملة غير أنه لم يتم تحديد موعد لها.
ويذكر رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال (68 عاما) كمرشح يمكن أن ينافسهما.
وفي سياق هذه المنافسة الشديدة، حذر ماكي سال أمس المرشحين من إعلان الفوز بصورة مبكرة، وقال: «لا يعود لأي مرشح ولا لأي معسكر أن يعلن انتصارا أو يكشف نتائج. ستتكلم صناديق الاقتراع، وستعكس خيار السنغاليين»، مؤكدا أن عملية الاقتراع جرت «بصورة جيدة».
وستكون الانتخابات محل متابعة دقيقة، إذ تعتبر السنغال من أكثر الدول استقرارا في غرب إفريقيا، فيما شهدت المنطقة انقلابات. كذلك ترتبط دكار بعلاقات وثيقة مع الغرب بينما تعزز روسيا مواقعها في الجوار.
وينشر المجتمع المدني والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي مئات المراقبين.
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