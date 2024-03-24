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الحزب الحاكم في إيرلندا يختار سيمون هاريس لتولي رئاسة الوزراء

3/24/2024 11:52:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب سيمون هاريس زعيما لحزب فاين غايل الذي يمثل يمين الوسط في إيرلندا أمس، ما يمهد الطريق أمامه ليصبح أصغر رئيس وزراء لبلاده عن عمر 37 عاما.
وقال هاريس بعد إعلان النتيجة خلال تجمع حاشد في أثلون بغرب دبلن، إن انتخابه «أسمى تشريف نلته في حياتي».
وكان المرشح الوحيد لقيادة الحزب خلفا لليو فارادكار الذي استقال قبل ايام على نحو مفاجئ للجميع من رئاسة حزب فاين غايل ورئاسة الوزراء.
ويشكل فاين غايل وشركاؤه في الائتلاف الحكومي (فيانا فيل وحزب الخضر) الغالبية في البرلمان الإيرلندي، وبالتالي ينتظر أن يعين سيمون هاريس رئيسا للوزراء في 9 أبريل عندما يستأنف البرلمان عمله.
في عمر 37 عاما، سيكون هاريس أصغر «تيشوك» (رئيس أو زعيم باللغة الغالية) في تاريخ إيرلندا، بعد فارادكار الذي كان يبلغ 38 عاما عندما أصبح رئيسا للوزراء للمرة الأولى عام 2017.
كان سيمون هاريس وزيرا للتعليم العالي في حكومة ليو فارادكار.
وأعلن الأخير استقالته، قائلا إنه «لم يعد الشخص الأفضل لهذا المنصب». وأشار ليو فارادكار (45 عاما) إلى «أسباب سياسية وشخصية» للاستقالة، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأوروبية وقبل عام من الموعد المقرر للانتخابات التشريعية.
في أول خطاب بعد انتخابه رئيسا للحزب، قال سيمون هاريس إن «الوقت قد حان لكي يجدد فاين غايل التزامه تجاه الشعب»، مضيفا: «هناك الكثير مما يتعين القيام به في الأشهر المقبلة».
ووعد بدعم الشركات «وخصوصا الشركات الصغيرة»، كما أكد أنه «مؤيد لأوروبا بكل فخر».

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