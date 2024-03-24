مستعدون لتغطيته بالذهب .. مفاجأة عن عرض السعودية لروبرت ليفاندوفسكي!

الصيف المنتظر ربما الوضع به مختلف، فقبل أسابيع، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مسؤولي برشلونة سافروا للرياض من أجل عرض بعض لاعبيهم على الأندية السعودية، بحثًا عن حل للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، موضحة أن من بين الأسماء المعروضة هو ليفاندوفسكي.



لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" لديها الجديد في هذا الشأن، وتبدو أن رغبة البولندي مختلفة لما يخطط له مسؤولو النادي..



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الصحيفة أوضحت أن البولندي هدفًا رئيسيًا للسعوديين في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن مسؤوليها عرضوا عليه تقاضي أكثر من 100 مليون دولار سنويًا، بل وزادت مؤكدة: "لديهم استعداد لتغطيته بالذهب مقابل الحصول على موافقته فقط!".



لكن "موندو" أكدت وفقًا لمصادر مقربة من المهاجم -والتي اعترفت بالعرض بالفعل- أن ليفاندوفسكي لا يرغب نهائيًا في الرحيل عن البرسا ويريد استكمال عقده الذي ينتهي عام 2025، وهو ما شدد عليه المهاجم نفسه في أكثر من تصريح رسمي، ليس بسبب النادي فقط، إنما كذلك لاستقرار أسرته في المدينة الإسبانية وشعورهم براحة كبيرة هناك.



وفي الوقت نفسه، زعمت الصحيفة أنه حتى ولو فكر روبرت في الرحيل، فإنه يفضل الدوري الأمريكي على نظيره السعودي، كما فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي.