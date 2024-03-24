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ساينز.. من غرفة العمليات إلى منصة التتويج الأسترالية

3/24/2024 11:51:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد كارلوس ساينز أنه يشعر بالفخر إزاء عمل فريقه فيراري مؤخراً، مشيراً إلى الأيام المليئة بالتقلبات التي نقلته ما بين غرفة العمليات الجراحية، إلى فوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 أمس.
ساينز هو السائق الوحيد الذي كسر هيمنة ماكس فيرشتابن حتى الآن طوال موسمين متتالين، فقد فاز في سنغافورة العام الماضي الذي شهد هيمنة مطلقة لفريق ريد بول.
كما حملت له الأقدار فوزاً ثانياً في سباق جائزة أستراليا الكبرى على متن فيراري التي بدت قوية للغاية منذ التجارب الحرة لثالث جولات الموسم 2024.
ومن المفارقات، أن ساينز كان في غرفة العمليات منذ أقل من أسبوعين لإجراء عملية جراحية طارئة بعد التهاب الزائدة الدودية، وهذا ما حرمه من المشاركة في سباق جدة، لكنه عاد مصمما على المنافسة في أستراليا، حيث بدت وتيرته سريعة للغاية منذ التجارب الحرة.
ورغم اعتراف الإسباني، أنه لم يكن في كامل لياقته البدنية، لكن هذا لم يمنعه من التأهل ثانياً خلف ماكس فيرشتابن في التصفيات.
وخلال السباق، انتزع الصدارة منذ اللفة الثانية، ليبسط سيطرته الكاملة على ما تبقى من لفات متقدما ثنائية تاريخية لفريق فيراري أمام زميله شارل لوكلير.
وقال السائق الإسباني: "كان شعوري رائعاً حقا خلال السباق. بالطبع لم يكن الوضع سهلاً بالكامل من الناحية البدنية، لكنني كنت محظوظا لقدرتي على التحكم بوتيرتي، وإدارة الإطارات وكل شيء. لم يكن السباق الأصعب لي".
وتابع: "أنا فخور جدا بالفريق، ومسرور لتحقيق الثنائية مع شارل هنا. أثبت ذلك مقدار العمل الكبير الذي نقوم به الحياة جنونية أحياناً".
وأردف: "ما حصل في بداية الموسم ومن ثم منصة التتويج في البحرين، من ثم التهاب الزائدة الدودية، من ثم عودتي والفوز، إنها رحلة مليئة بالتقلبات، لكنني أحببتها. أنا مسرور للغاية".
فيرشتابن: انسحبت لهذا السبب
من ناحيته، تحدث فيرشتابن سائق ريد بول، حول السبب الذي أدى لانسحابه المفاجئ منذ اللفة الرابعة لسباق جائزة أستراليا.
بدأ فيرستابن من قطب الانطلاق الأول في أستراليا، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على مركزه، حيث تجاوزه ساينز في اللفة الثانية ليقتنص الصدارة.
وسمع الهولندي وهو يشتكي من توازن سيارته، مشيراً إلى عدم ثبات القسم الخلفي، وفي اللفة الرابعة شوهد دخان من سيارة ريد بول، قبل أن يبدأ فيرشتابن بالتراجع ومن ثم الانسحاب مع خروج نيران من المكابح الخلفية اليمنى.
وقال السائق الهولندي: "كانت لدي مشكلة في المكابح الخلفية اليمنى منذ بداية السباق. كانت الحرارة ترتفع باستمرار حتى خروج النيران.. مع ارتفاع الحرارة المستمر والمتصاعد، شعرت وكأن المكابح تعمل طوال الوقت. لكن بالطبع لم أكن أدرك ما يجري. شعرت بوجود مشكلة في التوازن، كان بوسع الفريق رؤية المشكلة، لكنهم لم يعرفوا السبب".
مشكلة فيرشتابن هذه، وضعت حدا لسلسلة امتدت 43 سباقا متتاليا من دون انسحاب، أنهاها جميعها ضمن مراكز النقاط، حيث كان آخر انسحاب له في أستراليا كذلك الموسم 2022.
وأضاف: "خضنا الكثير من السباقات الناجحة على التوالي مع الكثير من الموثوقية. كنت أعلم أنه سيأتي يوم تنتهي فيه، للأسف جاء ذلك اليوم".
وكان بطل العالم يعتقد أن سيارته طبيعية خلال لفة التحمية، حيث كان يمني النفس بتحقيق ثالث فوز له على التوالي هذا الموسم، وقال: "بالطبع أنا محبط لعدم إمكانية إكمال السباق، كنت أعتقد أنني أمتلك فرصة حقيقية للفوز".
وأكمل: "كان التوازن جيداً في لفة التحمية وكنت واثقاً بالسيارة وبالتقدم الذي حققناه لناحية وتيرة المسافات الطويلة.. لك، هناك أمور لا يمكنك التحكم بها".
تحقيق بحادثة راسل وألونسو
إلى ذلك، سيمثل كل من: جورج راسل وفرناندو ألونسو سائقي مرسيدس وأستون مارتن أمام الحكام بسبب حادثة اللفة ما قبل الأخيرة "الغريبة" في سباق أستراليا.
كان السائقان يخوضان منافسة على المركز السادس في المراحل الأخيرة من عمر السباق في ملبورن، حيث كان راسل يقترب بسرعة من ألونسو.
وبدا أن راسل يقترب بالفعل من الإسباني أمامه، قبل أن يفقد السيطرة ويخرج إلى المنطقة الحصوية ويتعرض لحادثة عنيفة.
وأكد راسل، أنه بخير قبل الصعود إلى السيارة الطبية ومن ثم بدأ الحكام تحقيقاً في السباق.
وضمن معرض كلامه مع "سكاي سبورتس"، لم يرغب راسل بتوجيه أي اتهام إلى ألونسو، لكنه وصف الحادثة "بالغريبة"، وقال: "كنت أقترب وكنت ضمن نصف ثانية خلفه قبل 100 متر من المنعطف، من ثم اقترب مني فجأة وبسرعة كبيرة وأصبحت بجانب القسم الخلفي لسيارته".
وأكمل: "لا أعلم إن كان قد واجه مشكلة أم لا، سنتكلم مع الحكام لننظر في هذه الظروف الغريبة. ليس لدي أي شيء إضافي للتصريح به الآن، علينا رؤية كل شيء. أنا محبط لانتهاء السباق بهذه الطريقة".
وحين سئل إن كان يشعر بأن ألونسو "اختبره تحت الكبح" أي كبح متأخر قبل مسافة كبيرة من نقطة الكبح المتوقعة، رد راسل: "من الواضح أنه كبح قبل مائة متر من المنعطف من ثم ضغط على دواسة التسارع ودخل المنعطف بشكل طبيعي". وأضاف: "رأينا البيانات بالفعل، ولن أقوم بتوجيه أي اتهام له حتى نرى كل شيء بالتفصيل".
استحواذ بحريني على ماكلارين
على صعيد آخر، أكمل صندوق الثروة السيادية البحريني عملية الاستحواذ الكاملة على مجموعة ماكلارين، التي تمتلك أغلبية الحصة في فريق فورمولا 1 الشهير التابع للشركة.
وفي كانون الأول (ديسمبر)، وافق المساهمون في شركة ماكلارين بالإجماع، على إعادة الرسملة الكاملة للشركة للسماح بعملية حوكمة "مبسطة".
وخلال جائحة "كوفيد 19"، حصلت على قرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من بنك البحرين الوطني، وباعت حصة في فريق الفورمولا 1 الخاص بها، ورتبت صفقة إعادة تأجير لمصنع مركز التقنيات الشهير في ووكينج، وألغت 1000 وظيفة.
وإلى جانب التأخير في تسليم سيارتها الهجينة الجديدة أرتورا، ظهرت تقارير تفيد بأن أودي، التي كانت في ذلك الوقت تقوم بتقييم أفضل السبل لدخول الفورمولا 1، كانت تفكر في استثمار كبير ضمن ماكلارين.
لكن مجموعة ماكلارين، أعلنت الآن أن شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، والطرف المستثمر على المدى الطويل، قد استحوذت على الملكية الكاملة لرأس المال "بعد تحويل جميع الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية".
وقال بول والش، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة ماكلارين: "نحن سعداء بالتزام ممتلكات المستمر تجاه ماكلارين من خلال هذه الصفقة، والتي تعزز من بنية ملكيتنا وحوكمتنا".
وأكمل: "سيمكننا هذا من التركيز على تحقيق خطتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، بما في ذلك الاستثمار في المنتجات والتقنيات الجديدة، بينما نواصل استكشاف شراكات تقنية محتملة مع شركاء في الصناعة".
وكانت "ممتلكات"، دخلت في شراكة مع ماكلارين منذ شرائها حصة 30 % من الرئيس السابق رون دينيس والراحل منصور عجاج في العام 2007.
وعقب بيع أولي لأسهم بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني في فريق الفورمولا 1 إلى شركة الاستثمار الأميركية MSP Sports Capital، ما تزال مجموعة ماكلارين تحتفظ بحصة 67 % في ماكلارين ريسينج - التي تشارك أيضاً في سلاسل إندي كار، وفورمولا إي، وإكستريم إي.
وعلى هامش جائزة أستراليا الكبرى، أكدت ماكلارين ريسينج أن الرئيس التنفيذي زاك براون وقع عقداً جديداً ليبقى في منصبه حتى العام 2030. -(وكالات)

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