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انجلترا تخرج بالإيجابيات من خسارة ويمبلي الودية أمام البرازيل

3/24/2024 11:51:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - بدا مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، راضيا عن أداء فريقه، رغم الخسارة الودية على ملعب "ويمبلي" أمام المنتخب البرازيلي 0-1 أول من أمس.
وأحرز النجم الواعد إندريك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، ليهدي البرازيلي فوزا ثمينا، قبل لقاء إسبانيا وديا أيضا مساء الثلاثاء.
وقال ساوثجيت في تصريحات لشبكة "أي تي في" عقب انتهاء اللقاء: " كان هناك الكثير من العروض الجيدة للغاية. إنها مباراة عالية المستوى وقد سيطرنا على أجزاء طويلة منها. لقد كانت لدينا العديد من المحاولات مثلهم على المرمى، لكن في النهاية تلك اللحظة القاسية هي التي حسمت المباراة".
وأضاف: "لقد أشركنا الكثير من اللاعبين، وبعض اللاعبين الذين شاركوا دوليا للمرة الأولى، وبعض العروض الفردية المهمة حقا بالنسبة لنا".
وعن أنتوني جوردون وأولي واتكينز، قال ساوثجيت: "جيد جدا. كان أنتوني ممتازا في كلا الجانبين. قبل 15 دقيقة من النهاية، كان هناك الكثير من التغييرات وأعتقد في تلك اللحظة أن الجمهور كان سعيدا حقا بالأداء. بالطبع عندما تخسر تصبح المباراة سلبية، لكن علينا أن نبقى في السياق لما تحقق".
وتحدث ساوثجيت عن الإصابة التي تعرض لها ظهيره كايل ووكر في الشوط الأول قائلا: "لا نعرف بعد. إنه يشعر بشيء ما، لكنه ليس لاعبا يتعرض للإصابة كثيرا، لذا فهو ليس متأكدا تماما من طبيعة ما حدث معه، لذا سيتعين علينا تقييم الأمر خلال اليومين المقبلين".
من ناحيته، لم يستطع لاعب المنتخب الإنجليزي أنتوني جوردون، إخفاء سعادته، رغم الخسارة أمام البرازيل، حيث شارك أساسيا في مباراته الدولية الأولى، بعد تألقه الواضح هذا الموسم مع فرسقه نيوكاسل، وقدم أداء جيدا قبل أن يخرج من الملعب في الشوط الثاني.
وقال جوردون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "الليلة كانت أفضل يوم في حياتي، كنت أتخيل الأمر مختلفا بعض الشيء من خلال الفوز وتسجيل هدف، أعتقدت أننا الفريق الأفضل لكننا افتقرنا إلى تلك المهارة التي كانت لديهم في النهاية".
وأضاف: "هذا هو حلمي على المدى الطويل. وتحقيقه يعني كل شيء بالنسبة لي، لم أتخيل ذلك في العامين الماضيين، لقد تخيلته في الحديقة عندما كنت طفلا، من خلال إعادة تسجيل أهداف روني وجيرارد، إنها مجرد لحظة مذهلة".
وحول ما يمكن أن يفعله بشكل أفضل، أجاب جوردون: "التسجيل! عندما تشارك، تعتقد أنه كان بإمكانك تقديم أداء أفضل، الفرصة التي أتيحت لي في الشوط الأول من تسديدة مباشرة، كنت أود أن أسجلها".
وعن فرصه في المشاركة بنهائيات "يورو 2024، قال: "لا يمكنك أبدا أن تضمن التواجد في تشكيلة إنجلترا مع الموهبة من حولك. ما يزال أمامي وقت طويل لأنني لم أظهر لهم الحد الأقصى مما يمكنني القيام به".
أما لاعب المنتخب الإنجليزي إزرا كونسا، فأوضح أنه مر بمزيج من المشاعر، بعدما شارك نجم أستون فيلا، في مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الإنجليزي، عندما دخل الملعب بديلا للمصاب كايل ووكر في الشوط الأول.
وقال كونسا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): " بالتأكيد كان الأمر يستحق الانتظار وهو حلم أصبح حقيقة.. لحظة فخر".
وأضاف: "لم أكن أتوقع أن أشارك مبكرا، لكنني استمتعت بكل لحظة. اعتقدت أننا الفريق الأفضل وسيطرنا على الكرة، لكننا لم نتمكن من تسجيل أي هدف".
وعن البرازيل، قال كونسا: "ترى رباعي هجومهم وتكتشف الجودة التي يتمتعون بها، لديهم دائما الكثير من المواهب وقد رأينا ذلك الليلة".
وحول النتيجة قال: "أنا متأكد من أن اللاعبين الآخرين لا يحبون الخسارة. لم يكن هذا شعورا لطيفا على الإطلاق وأردنا الفوز، لكننا لم نفعل ذلك، إنه مزيج من المشاعر ولكن آمل أن أتمكن من إلقاء نظرة على هذه الليلة ورؤية أنني شاركت لأول مرة مع إنجلترا، لو أخبرني أحدهم بذلك منذ سنوات لقلت أنه يكذب".
وأبدى كونسا أمله في المشاركة بكأس أوروبا 2024 قائلا: "إنه حلم كل طفل أن يلعب في بطولة كبرى، وآمل أن أكون ضمن الفريق الذي يذهب إلى ألمانيا
في الجانب الآخر من الملعب، كشف إندريك، مهاجم ريال مدريد الواعد الذي يصل الفريق الإسباني منتصف العام الحالي، بأن الهدف الذي أحرزه في هذا الملعب الأيقوني سبق وأن سجل مثله في ألعاب الفيديو.
وقال اللاعب "الأمر مثير للدهشة، لكنني سجلت هدفا مشابها في ملعب ويمبلي لكن على جهاز ألعاب الفيديو، وقد تذكرت ذلك الهدف اليوم"، خلال تصريحات أدلى بها لقناة (جلوبو) التلفزيونية.
وأضاف: "شعور رائع ولم يعد بوسعي التفكير في المباراة بعده"، معترفا بأن ذلك "أثر بعض الشيء" على أدائه في الدقائق الأخيرة من المباراة وظهر ذلك في إضاعته لفرصة سهلة من انفراد بمرمى إنجلترا.
كان إندريك قد بدأ مباراة أمس السبت من على مقاعد البدلاء قبل أن ينزل إلى أرضية الملعب في الدقيقة 71 بديلا لرودريجو، زميله المستقبلي في ريال مدريد.
وفي إطار الذكريات، أشار إندريك إلى أن أول من أمس، شهد مرور 30 عاما على أول مباراة لرونالدو "الظاهرة" مع المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم.
وأردف "سيظل هذا التاريخ محفورا في ذاكرتي إلى الأبد"، موضحا أنه يشعر بـ"الفخر" لإحراز أول هدف مع منتخب بلاده "في الملعب الذي تألق على أرضيته بوبي تشارلتون وكشف رونالدو عن موهبته فيه". -(وكالات)

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