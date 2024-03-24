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الشباب يختتم معسكره الداخلي بمواجهة اليابان مجددا اليوم

3/24/2024 11:51:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يختتم المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما معسكره الداخلي، بمواجهة ودية قوية تجمعه مع المنتخب الياباني عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم على ملعب جاوا، ضمن تحضيرات الطرفين لتصفيات كأس آسيا المقرر إقامتها خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويتطلع منتخب الشباب إلى رد الاعتبار أمام المنافس، والذي تفوق عليه مؤخرا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الطرفين الخميس الماضي، وتحقيق فوز معنوي مهم قبل توقف التدريبات لانتهاء التوقف الدولي، إلى جانب معالجة الجهاز الفني بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية.
وتضم قائمة "الشباب" لمباراة اليوم 23 لاعبا، وهم: سلامة سلمان، عبد الله الشقران، محمد الطرايرة، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، أحمد خالد، عبد الله المنايصة، عمر خضر، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمد أبو السكر، يوسف قشة، محمود ذيب، عدنان نوفل، ينال المحمود، محمد أحمد، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، نتانيال المومني وأنس الخب.
ويعول المدير الفني لمنتخب الشباب بيتر ماينديرسما على إمكانيات عدد من اللاعبين المميزين في المنتخب الحالي، لا سيما المهاجم إبراهيم صبرة، الذي نجح بتسجيل "هاتريك" في مرمى سورية، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني 4-1، إلى جانب تسجيله الهدف الوحيد بمرمى اليابان في المباراة السابقة.
ومن المتوقع أن يعتمد المدرب في تشكيلته الأساسية اليوم على اللاعبين: عبد الله الشقران، يوسف المقابلة، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، محمد أحمد، صالح فريج، يوسف قشة، عبد الرحمن الخضور، عودة الفاخوري، محمود ذيب وإبراهيم صبرة.ونجح ماينديرسما في تحقيق النتائج الإيجابية مع "الشباب" منذ تسلمه مهمة تدريب المنتخب خلال أقل من عام، حيث يتطلع لمواصلة هذه النتائج بالفترات المقبلة، أملا بالوصول لأفضل جاهزية فنية ومعنوية قبل خوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأقام المنتخب معسكرا تدريبيا في تركيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، تمكن خلاله من الفوز على المنتخب العراقي بهدفين دون رد، وعلى فريق شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين لهدف، فيما خسر من المنتخب التركي بثلاثية نظيفة.
وفاز المنتخب في مناسبتين على المنتخب اللبناني خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وبالنتيجة ذاتها 2-1، في المباراتين اللتين أقيمتا على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، كما لعب 3 مباريات في معسكره الأول بتركيا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وشهدت نتائجه الفوز على فريق أنطاليا سبور 4-1، وعلى ألانيا سبور 2-1 والتعادل مع الأخير 2-2.
وتعبر النتائج الماضية عن المستوى المميز الذي وصل إليه المنتخب خلال الفترة الماضية مع ماينديرسما، وسرعة انعكاس أفكاره على اللاعبين وتحسن مستواهم الفني والانسجام فيما بينهم من تجمع لآخر، إلى جانب جلبه للاعبين من الخارج في خطوة تحسب له.
وبدوره، تعادل المنتخب الياباني، أول من أمس، مع المنتخب السوري بهدفين لمثلهما، ما يجعل المدير الفني فوناكوشي يسعى للتعويض على حساب المنتخب الوطني وتجديد الفوز عليه.

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