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فوز مدينة الحسين.. وخسارة حمادة بـطاولة الأندية العربية

3/24/2024 11:51:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - استهل فريق مدينة الحسين للشباب مشاركته في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري لكرة الطاولة، والتي تقام في مدينة جدة السعودية، بتحقيق الفوز على فريق المكي السوداني بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت في صالة وزارة الشباب ضمن منافسات مسابقة الرجال، والتي شهدت أيضا خسارة فريق فريق حمادة أمام فريق الزمالك المصري بنتيجة 0-3 ضمن مسابقة السيدات.
وفي النتائج الأخرى لمسابقة الرجال فاز فريق انبي المصري على فريق التضامن الكويتي بنتيجة 3-0، وفاز فريق سار البحريني على فريق الشباب السعودي بنتيجة 3-1، وفاز فريق الاتحاد السعودي على فريق البحرين البحريني بنتيجة 3-1، وفاز فريق قطر القطري على فريق السليمانية العراقي بنتيجة 3-0، وفاز فريق الأهلي السعودي على فريق الفحيحيل الكويتي بنتيجة 3-1.
وفي مسابقة السيدات، فاز فريق بتروجيت المصري على فريق الأبيض السوداني بنتيجة 3-0، وفاز فريق البصرة العراقي على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 3-2.
ويشارك فريق مدينة الحسين للشباب في هذه البطولة بقائمة تضم اللاعبين: زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم، إلى جانب المحترف المصري اللاعب أحمد صالح، بينما يمثل فريق حمادة في هذه البطولة اللاعبات تيماء أبو يمن وبراء الوديان وبتول خضر.
وكانت قرعة مسابقة الرجال، وضعت فريق مدينة الحسين للشباب في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق الشباب السعودي والمكي السوداني وسار البحريني، وضمت المجموعة الأولى فرق أنبي المصري والأقصى السوداني والتضامن الكويتي، وضمت المجموعة الثانية فرق البرين البحريني والجيش العراقي والاتحاد السعودي والعربي القطري، فيما جاء في المجموعة الرابعة فرق قطر القطري والفحيحيل الكويتي والسليمانية العراقي والأهلي السعودي.
وفي مسابقة السيدات أوقعت القرعة فريق حمادة في المجموعة الثانية إلى جانب فرق الزمالك المصري والبصرة العراقي والفتاة الكويتي، بينما ضمت المجموعة الأولى فرق عالي البحريني وبتروجت المصري والجمعية الرياضية الجزائري والأعمال الحرة السوداني.
ويذكر أن تعليمات بطولة الأندية العربية تنص على تأهل الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البطولة واحدة من أقوى النسخ، نظرا لما تزخر به الفرق المشاركة من اللاعبين المميزين والمعروفين على الساحة العربية، إضافة إلى تواجد العديد من اللاعبين المحترفين، الذين تعاقدت معهم الفرق في سعيها للمنافسة بكل قوة على لقب البطولة.
ويعقب بطولة الأندية العربية مباشرة، إقامة بطولة غرب آسيا، التي يشرف عليها اتحاد غرب آسيا الذي يرأسه الأردني طارق الزعبي، وتشهد مشاركة الكثير من أندية دول المنطقة.
وتندرج مشاركة فريقي مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة الأندية العربية وبطولة غرب آسيا، ضمن برنامج الإعداد الخاص بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا كافة، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال، بينما، تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا، من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار إلى المباراة النهائية لكل فئة.
وتشير سجلات الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، إلى أن "الطاولة الأردنية" تمكنت من التأهل إلى الأولمبياد من خلال أربع لاعبات، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.

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