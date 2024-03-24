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اتحاد عمان يبحث عن التتويج.. والأرثوذكسي لفرض جولة فاصلة

3/24/2024 11:51:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - يأمل فريق نادي اتحاد عمان بحسم "سلسلة النهائي" والصعود إلى منصة التتويج، عندما يلتقي نظيره فريق النادي الأرثوذكسي عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن رابع لقاءات سلسلة الدور النهائي لدوري الناشئين تحت 16 عاما بكرة السلة.
وسيكون اللقاء مبثوثا عبر المنصة الرقمية لصحيفة "الغد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعليق الزميلين محمد ملص وزيد ساحوري.
ويتقدم اتحاد عمان على الأرثوذكسي (2-1) في النتيجة الإجمالية للسلسلة، بعد خسارته اللقاء الأول (75-90)، قبل أن يحقق الفوز في اللقاءين الثاني والثالث تواليا بنتيجتي (70-56) و(72-67)، والفوز اليوم سيضعه على منصة التتويج بطلا للمسابقة المحلية، فيما يتطلع "حامل اللقب" الأرثوذكسي، إلى إعادة المواجهة إلى "نقطة الصفر" وفرض لقاء فاصل على اللقب، علما بأن سلسلة الدور النهائي تتكون من خمس مباريات مفترضة، ويحسمها الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات.
ويعتمد اتحاد عمان بقيادة مدربه محمد ادعيس، على القدرات الهجومية المميزة للاعبه عبدالمجيد شديفات في صناعة اللعب والتمرير، بإسناد من معتز صويص وحمزة شعبان على الأطراف، فيما يحظى اللاعبان سند غزال وعمرو العموري بالهدوء والتركيز المطلوبين للم والتسجيل تحت السلتين، كما يمتلك اتحاد عمان خيارات جيدة في دكة بدلائه بوجود اللاعبين؛ راشد شامي وظافر كيالي وغازي عليان ومحمد خريسات ويزن أبو غوش، وسيكونون متاحين لخوض اللقاء والمداورة مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة؛ فيما يستمر غياب اللاعب محمد آدم للإصابة.
وفي الناحية المقابلة، لن يرضى مدرب الأرثوذكسي يوسف الفقس بغير الفوز من أجل إنعاش فرص فريقه في الحفاظ على لقبه وتحقيق إنجاز شخصي له، لكن يتعين عليه أن يكون أكثر هدوءا في دراسة مفاتيح لعب منافسه، بعيدا عن نقل توتره وجهازه المعاون إلى لاعبيه، بعدما شهدت المباراة الأخيرة اعتراضا حادا على أداء الطاقم التحكيمي بقيادة د.إياد أبو طوق وثامر السباعي وخلدون الديسيت.
ومن المتوقع أن يتولى برينين كاسترو مهمة صناعة اللعب، بحثا عن استعادة حسه القيادي في بناء الهجمات وتزويد زملائه بالتمريرات الحاسمة بإسناد من ليث ساحلية وفارس سماوي حول القوس، وذلك لاستغلال التحركات القوية لمحمود ذياب والطيب قاسم تحت السلتين، فيما ينتظر أن يعمد المدرب يوسف الفقس إلى توزيع الجهد البدني بين لاعبيه مع وجود البدلاء، باسل وكرم الفرج وعبدالله ادعيس ومحمد أبو غوش على الدكة، بدلا من إبقاء خياراته محصورة في المداورة مع اللاعبين، محمد الأوسطه وتامر عنكي وسند ماضي.

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