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الحسين إربد ومدربه على أعتاب إنجاز تاريخي.. والجماهير تستعد للفرح

3/24/2024 11:51:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يقف المدير الفني لفريق الحسين إربد جمال محمود، الذي يتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي موتا، على أعتاب إنجاز يسجل للتاريخ في أرشيف“الغزاة” والكرة الأردنية.
ويقترب الحسين إربد من أول لقب دوري في تاريخ النادي العريق الذي تأسس العام 1964، ولم يحرز اللقب منذ مشاركته في المنافسات المحلية منذ العام 1975، رغم أنه ظفر بلقب درع اتحاد الكرة 3 مرات الأعوام 1994، 2003 و2005، وكأس السوبر (كأس الكؤوس سابقا) مرة واحدة العام 2003، وقدم خيرة النجوم إلى الكرة الأردنية.
وتترقب جماهير الحسين إربد في الموسم الحالي، حلم التتويج بلقب الدوري الذي طال انتظاره، حيث ترى أن الوقت قد حان لاعتلاء منصات التتويج، ورفع كأس الدوري عاليا.
ويرى الشارع الرياضي المحلي، أن إدارة نادي الحسين إربد الحالية، هيأت الظروف الملائمة لاقتناص لقب الدوري، من خلال التعاقدات المثالية، وتوفير المعسكرات التدريبية، ورواتب اللاعبين ومستحقاتهم، وبالتالي انتظار الفوز باللقب.
ويقول المدرب جمال محمود:“إن الحديث عن حسم لقب دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي ما يزال مبكرا، وإن كان فريقه الحسين إربد يتصدر الترتيب العام برصيد 40 نقطة، بفارق مريح عن أقرب مطارديه الفيصلي (7 نقاط)، فيما يبتعد عنه الوحدات صاحب المركز الثالث بفارق 10 نقاط.
وقال جمال في تصريحات خاصة لـ”الغد”: الدوري ما يزال في الملعب، وما تزال هناك 8 جولات، كل مباراة بالنسبة لنا بطولة، وسنخوض لقاءين ثقيلين أمام الفيصلي والوحدات”.
وشدد محمود:“بالرغم من ذلك أرى اللقب أقرب من أي وقت مضى، فالفريق يتصدر الترتيب العام بعد أن حقق 13 فوزا وتعادل وحيد، ولم يذق طعم الخسارة، والأقوى هجوما برصيد 31 هدفا، والأقوى دفاعا حيث لم تهتز شباكه سوى مرتين، ويملك نخبة من نجوم الكرة الأردنية، ومحترفين على مستوى عال، فضلا عن القيادة الإدارية الناجحة، والمحترفة في التفاصيل كافة، والتي منحتني الصلاحيات المطلقة في إدارة الشؤون الفنية”.
وزاد:“الحسين إربد يعد نموذجا للاحتراف والاستقرار المالي، ومثالا على النجاح في ظل ما تعصف بالأندية من أزمات ومشاكل تتقدمها الأمور المالية، خصوصا وأنني عايشتها خلال تجاربي التدريبية المحلية، وهذا يحسب لمجلس إدارته برئاسة عامر أبوعبيد، والعمل المؤسسي في شؤون النادي الإدارية والمالية والاستثمارية كافة.
وأوضح جمال، أنه وجد الراحة النفسية والاستقرار والاحتراف في نادي الحسين إربد، في كل فرد من أفراد منظومة فريق الكرة، حيث تتجسد خبرة واحترافية مدير الفريق أسامة طلال، والذي يقوم في عمله بأعلى درجات الاحتراف، قبل بدء الحصة التدريبية وخلالها وبعد انتهائها، وهذا ينسحب على التجهيز للمباريات.
وأردف:“أتقدم بالشكر للمدير الفني البرتغالي موتا على جهوده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ولا أنسى جماهير النادي التواقة والوفية ووقفتها المثالية، وأتمنى أن يحالفني التوفيق ورفاقي في المنظومة واللاعبين، في إسعادها بالانتصارات، وأول لقب دوري في تاريخ النادي، والمنافسة على لقب كأس الأردن للموسم الحالي”.
وحول توقف منافسات الدوري ومدى تأثير ذلك على فريق الحسين إربد، قال جمال:“لا شك بأن توقف الدوري الحالي بسبب استحقاقي المنتخبين الأول والأولمبي، له سلبياته وإيجابياته، كان مؤشر أداء فريق الحسين إربد في ارتفاع والتوقف أوقفه، أضف إلى ذلك، غياب ما يزيد على 7 لاعبين، ما يؤثر على الاستعدادات والتدريبات، لكن أعتقد أن فترة التوقف فرصة أيضا لمعالجة أخطاء المرحلة الماضية، وزيادة جاهزية الفريق للمباريات المقبلة والحاسمة، وإن كنا نتدرب بغياب عناصر مؤثرة”.
ويقول مشجع الحسين إربد ماهر موسى:“إن الوقت حان لاعتلاء منصات التتويج والظفر بلقب دوري المحترفين، في ظل الظروف المناسبة لتحقيق هذا الحلم”.
وأضاف موسى: لم نفرح بلقب الدوري منذ تأسيس النادي، وأعتقد أن الفرصة متاحة حاليا لإطلاق العنان للفرح بعد إحراز اللقب الأغلى، لافتا إلى أن كل الظروف ملائمة، بعد أن نجحت الإدارة في توفير متطلبات النجاح كافة.
يذكر أن جمال تسلم الدفة الفنية لفريق الحسين إربد، بعد عودته من قطر وتحليله مباريات كأس آسيا 2023 لحساب شبكة“بي ان سبورتس، وقاد الحسين إربد للفوز على الوحدات بنتيجة 2-1، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس، وواصل الانتصارات خلال مرحلة الإياب، بالفوز على شباب الأردن بنتيجة 1-0 بالأسبوع 12، وعلى السلط بنتيجة 1-0 بالأسبوع 13، وعلى الرمثا بنتيجة 5-0 بالأسبوع 14، ويجهز محمود فريق الحسين إربد، لمباراته أمام معان يوم السبت 30 آذار (مارس) الحالي، لحساب الأسبوع 15 من الدوري. ويفرض نفسه لاعب الحسين إربد محمود مرضي نفسه في صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف، بفارق هدف عن مطارده مهاجم الوحدات سيدريك هنري.

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